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Son dakika: Yeni kira düzenlemesinde detaylar belli oldu! Bakan Bozdağ detayları duyurdu: Tahliye davası açılırsa…

09.06.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği yeni kira düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Düzenlemenin 1 Temmuz 2023’e kadar uygulanacağını ve uzatılmayacağını bildirdi. Öte yandan Bozdağ: "Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yeni kira düzenlemesinde detaylar belli oldu! Bakan Bozdağ detayları duyurdu: Tahliye davası açılırsa…

Son dakika haberine göre milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Bozdağ geçtiğimiz gün, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın Kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Bozdağ'ın kira zammı düzenlemesi ve gündeme dair açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye bir hukuk devleti, mülkiyet üzerinde herkesin düzenleme hakkı var. Kira artışları ile ilgili düzenlemenin karakteristik özellikleri var. Geçici bir düzenleme, kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. Sadece meskenlerde geçerli. 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli ve devam eden sözleşmeler üzerinde uygulanacak. TÜFE ve şartlar altında geçerli ise onlar uygulanacaktır.

Uzatılma söz konusu değil, geçici mahiyette yapıldı. 1 yıl sonra eski düzenlemeye dönülecek. İstisnai bir durum. Konutlarda ve konutlarda kiracı olarak oturanlar için geçerli. İş yerleri mevcut borçlar kanunu sözleşmesine tabi.

Yasa bir düzenleme getiriyor. Ev sahibini sınırlıyor kiracıya bir hak getiriyor. Tahliye davası açılırsa mahkemenin ret edeceği aşikardır. Yargı yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini tahmin etmiyorum. Ev sahibi zorla kiracıyı çıkaramaz.

Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni kira düzenlemesinde detaylar belli oldu! Adalet Bakanı Bozdağ duyurduSon dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni kira düzenlemesinde detaylar belli oldu! Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu

'MAKUL DÜZEYDE BİR SINIRLAMA'

Ev sahibini makul düzeyde koruyan ev sahibini de makul düzeyde bir sınıra tabi tutan bir adım attık. 1 yıl süre için yasa bir hakem rolü oynadı, emredici bir hüküm kurarak makul çizgide kavuşturuyor.

Türkiye bunu konuşuyor! Bu 10 bölge olay olmuştu: Kira düzenlemesi ile...Türkiye bunu konuşuyor! Bu 10 bölge olay olmuştu: Kira düzenlemesi ile...

STOKÇULUĞA VERİLEN CEZA

Piyasayı etkileme suçları ile ilgili. Piyasayı manipüle eden ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir yaptırım getiriyor. Geçenlerde ayçiçek yağı ile ilgili bir durum oluştu. Haksız kazançların önüne geçmek.

Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak.

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