Türkiye haritası kırmızıya döndü, Kılıçdaroğlu göndermeleri olay oldu: "Sakın öndeyiz diye twit atma"

31 Mart akşamı sandıktan 'sürpriz' sonuçlar çıktı. Yaklaşık 61 milyon vatandaşın sandık başına gittiği seçimlerde, sonuçların açıklanmasıyla birlikte bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Türkiye haritasında birçok yer uzun yıllar sonra kırmızıdan turuncuya döndü. AK Parti'nin elinde olduğu birçok belediye açıklanan ilk seçim sonuçlarıyla CHP'ye geçti.

CHP YILLAR SONRA 1. PARTİ OLDU

CHP uzun yıllar sonra 1. parti oldu. CHP'nin yıllar sonra elde ettiği başarı, büyük gündem yaratırken akıllara aylar önce yapılan 14 Mayıs seçimleri geldi.

14 MAYIS'TAKİ OY ORANI GÜNDEM OLDU

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Millet İttifakı, son seçimlerde oyların yüzde 35'ini alabilmişti.

KILIÇDAROĞLU: 'SON BİR ADIM KALDI'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."

SOSYAL MEDYADA KILIÇDAROĞLU GÖNDERMELERİ

Tek başına ilk kez Özgür Özel liderliğinde seçimlere giren CHP şimdiden oylarını yüzde 40'a dayamış durumda. CHP oylarındaki bu yükseliş sonrası sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan göndermeler dikkat çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları;



