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Türkiye, İspanya'yı tarihte ilk kez geçti! Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

15.03.2024 13:46
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İklimi, doğa güzelliği ve eşsiz deniziyle turistlerin her sene gözbebeği olan ülkemizde bu sene Almanya'daki erken rezervasyonlarda bir ilk yaşandı. Türkiye ilk kez İspanya'yı geride bıraktı. Antalya'yı toplamda 4 milyon Alman turistin ziyaret etmesi beklenirken yıllardır en kalabalık yabancı turist grubu olan Rusların tahtı sallanmaya başladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Almanya'daki erken rezervasyon satışlarında ilk defa Türkiye'nin, İspanya'nın önüne geçtiğini belirterek, "Antalya'da bu yıl Alman turist sayısının 4 milyonu görmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla bu sene Almanlar, Rusları geçebilir." dedi.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

İLGİ İLK DEFA BU KADAR YOĞUN

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan Kavaloğlu, AA muhabirine, 2024 turizm sezonuna ilişkin rezervasyonlarda ilk rakamların oluştuğunu söyledi.

Avrupalı turistin Türkiye'ye ilgisinin arttığına dikkati çeken Kavaloğlu, "Almanların ilk defa Türkiye'ye ilgisinin bu kadar yoğun olması bizi çok mutlu etti. Erken rezervasyon satışlarında ilk defa Türkiye, İspanya'nın bile önünde çıktı. Antalya'ya 1,5 milyon Alman, erken rezervasyon yaptırdı. Almanya ve İngiltere, erken rezervasyonda çok hızlı şekilde gidiyor." bilgisini verdi.

SAVAŞ TERCİHLERİ DEĞİŞTİRDİ

SAVAŞ TERCİHLERİ DEĞİŞTİRDİ

​Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya pazarındaki erken rezervasyonun biraz yavaş gittiğini dile getiren Kavaloğlu, bu durumun Avrupa pazarını ön plana çıkardığını kaydetti. ​ **Ruslar için Antalya'nın en önemli destinasyon olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:** ​ "Antalya'daki hedefimiz 17 milyon turisti geçmek. Antalya'da bu yıl ilk defa Alman turist sayısının 4 milyonu görmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla bu sene Almanlar, Rusları geçebilir. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi halinde Rusya yine her zamanki gibi birinci sırada yer alır. Ukrayna üçüncü pazardı 1 milyon kişiyi geçen ama Ukrayna'yı neredeyse yüzde 80 oranında kaybettik pazar olarak. İngiltere geldi, İngiltere 2 yıl önce 1 milyon kişiyi geçen üçüncü pazarımız oldu. Polonya, dördüncü pazar."

REZERVASYONLAR 12 AYA YAYILACAK

REZERVASYONLAR 12 AYA YAYILACAK

​ Kaan Kavaloğlu, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Polonya'nın çok önemli hale gelen "dörtlü pazar" olduğunu dile getirdi. ​ Polonya'dan gelen turist sayısının ilk defa geçen sene 1 milyonu geçtiğini hatırlatan Kavaloğlu, "Türkiye'ye hem yazın hem kışın Polonya ilgisi artıyor." dedi.

Bu sene İskandinav ülkelerinin de eski rakamlarına ulaşabileceğini dile getiren Kavaloğlu, şöyle devam etti:

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Anahtar Kelimeler:
antalya İspanya turist rus
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