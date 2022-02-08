FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'ye akın ediyorlar! KDV'den muafiyet...

Türkiye'ye akın ediyorlar! KDV'den muafiyet...

08.02.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henley & Partners ve Deep Knowledge Analytics'in ortaklaşa hazırladığı 'Yatırım Yoluyla Göç Emlak Endeksi' raporu yayınlandı. 16 ülkenin mercek altına alındığı rapora göre Türkiye genel sıralamada 4'üncü olarak yer aldı.

Küresel yatırımcılar tarafından alternatif oturum ve vatandaşlık haklarını gayrimenkul satın alma yoluyla elde edilebilen programları karşılaştıran 'Yatırım Yoluyla Göç Emlak Endeksi' raporu yayınlandı. 16 ülkenin mercek altına alındığı rapora göre Türkiye genel sıralamada 4'üncü olarak yer aldı.

YATIRIM YOLUYLA GÖÇ EMLAK ENDEKSİ RAPORU'NDA TÜRKİYE 4. SIRADA YER ALDI

Rapora göre tüm kategorilerdeki puanların toplandığı Birleşik Arap Emirliği, potansiyel kira gelirinin yüksek olması, metrekare başına mülk fiyatının diğer büyük uluslararası merkezlere göre daha düşük olması gibi nedenlerden dolayı çalışmada 1'inci sırada yer aldı.
500 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla oturum alınabilen İspanya, gayri safi yurt içi hasıla parametresinde en yüksek puanla genel sıralamada 2'nci oldu.
250 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla vatandaşlık elde edilebilen Karadağ (Montenegro) 3'üncülüğü göğüsledi. Montenegro vatandaşlığı Portekiz ve Yunanistan oturum hakları Şengen bölgesine vizesiz erişim hakkı sağlıyor.
Türkiye, yatırım tutarı ve ikamet gereksinimleri ile 16 ülke arasındaki genel sıralamada 76,5 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Tutma dönemi iadesinde 3'üncü sırada, gayri safi yurt içi hasıla kategorisinde ise 2'nci sırada yer aldı. Yatırım Yoluyla Türkiye Vatandaşlığı Programı'nın avantajları arasında düşük satın alma vergileri, KDV'den muafiyet gibi birçok devlet teşvikleri olmasının yanı sıra artan gayrimenkul fiyatları mülk ediniminin cazibesini artırarak Türkiye'nin küresel ölçekteki rekabetini pekiştirmesini sağladı.
Minimum 280 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla otururum alınabilen Portekiz 5'inci sıranın sahibi oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'

Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'

Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...

Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...

İndirim çabuk bitti! Ayçiçek yağı yeniden...

İndirim çabuk bitti! Ayçiçek yağı yeniden...

Son dakika: Prim desteğinde devlet katkısı bin 25 TL'ye çıktı!

Son dakika: Prim desteğinde devlet katkısı bin 25 TL'ye çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Beğendiği kadının arabasına not bıraktı! Eşi bulunca...

Beğendiği kadının arabasına not bıraktı! Eşi bulunca...

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.