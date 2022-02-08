Türkiye'ye akın ediyorlar! KDV'den muafiyet...

Küresel yatırımcılar tarafından alternatif oturum ve vatandaşlık haklarını gayrimenkul satın alma yoluyla elde edilebilen programları karşılaştıran 'Yatırım Yoluyla Göç Emlak Endeksi' raporu yayınlandı. 16 ülkenin mercek altına alındığı rapora göre Türkiye genel sıralamada 4'üncü olarak yer aldı.

YATIRIM YOLUYLA GÖÇ EMLAK ENDEKSİ RAPORU'NDA TÜRKİYE 4. SIRADA YER ALDI

Rapora göre tüm kategorilerdeki puanların toplandığı Birleşik Arap Emirliği, potansiyel kira gelirinin yüksek olması, metrekare başına mülk fiyatının diğer büyük uluslararası merkezlere göre daha düşük olması gibi nedenlerden dolayı çalışmada 1'inci sırada yer aldı.

500 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla oturum alınabilen İspanya, gayri safi yurt içi hasıla parametresinde en yüksek puanla genel sıralamada 2'nci oldu.

250 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla vatandaşlık elde edilebilen Karadağ (Montenegro) 3'üncülüğü göğüsledi. Montenegro vatandaşlığı Portekiz ve Yunanistan oturum hakları Şengen bölgesine vizesiz erişim hakkı sağlıyor.

Türkiye, yatırım tutarı ve ikamet gereksinimleri ile 16 ülke arasındaki genel sıralamada 76,5 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Tutma dönemi iadesinde 3'üncü sırada, gayri safi yurt içi hasıla kategorisinde ise 2'nci sırada yer aldı. Yatırım Yoluyla Türkiye Vatandaşlığı Programı'nın avantajları arasında düşük satın alma vergileri, KDV'den muafiyet gibi birçok devlet teşvikleri olmasının yanı sıra artan gayrimenkul fiyatları mülk ediniminin cazibesini artırarak Türkiye'nin küresel ölçekteki rekabetini pekiştirmesini sağladı.