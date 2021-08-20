Ücretsiz tohum nasıl alınır? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sel ve yangınlar için ücretsiz tohum desteği...

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizde meydana gelen sel ve yangın felaketlerinde zarar gören alanları açıkladı. Felaketler sonrası zarar görmüş olan arazilerin yeniden ağaçlandırılacağını söyleyen Erdoğan, sel ve yangınlarda tarlalarını kaybeden vatandaşlar için verilecek desteği de açıkladı. Peki ücretsiz tohum nasıl alınır?

ÜCRETSİZ TOHUM NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ülkemizde meydana gelen sel ve yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yanan orman alanlarının turizm dahil olmak üzere başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını ve tekrardan ağaçlandırılacağını söyleyen Erdoğan, evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için ise bir sene içerisinde konutlarının teslim edileceğini açıkladı.

Erdoğan, orman yangınlarının küresel bir sorun haline dönüştüğünden bahsederek yalnızca 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda ormanların yanı sıra 72 bin dekar ekili ve dikili alan, bin dekara yakın sera, 2 bin 590 ton depolu ürün, 2 bin 600 tarımsal yapının zarar gördüğüne dikkat çekti, bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş hayvan, 4 bin 505 küçükbaş hayvan, 7 bin 749 arı kovanı, 29 bin 600 kanatlı hayvanın da öldüğünü açıkladı.

Erdoğan, "İlk etapta 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 adet hesabıyla 252 milyon fidan yıl bitmeden toprakla buluşturulacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı yangın ile sellerde tarlalarını, hayvanlarını vatandaşlar için ise "Yangınlarda maddi zarar gören vatandaşlarımızın kayıplarının telafisi için gereken her türlü çalışma yürütülmektedir. Zarar tespitleri yapılmıştır. Buna göre yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak sadece Antalya ve Muğla'da 2 bin 486 bağımsız bölüm belirlenmiştir. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç bir yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Tüm hayvan kayıpları hibe olarak karşılanacaktır. Bitkisel üretim alanlarının ihyası için ihtiyaç duyulan fide, tohum, fidan gibi ürünler bedelsiz olarak hak sahiplerine verilecektir." şeklinde konuştu.