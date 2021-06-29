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Ucuz kredi fırsatı! 1 Temmuz'da başlıyor: 6 ay geri ödemesiz...

29.06.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnafa verilen 3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir güzel haber daha geldi. İşletmeler 1 Temmuz itibarıyla ucuz kredi imkânından yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni açıkladığı ekonomi paketiyle işletmeleri mutlu edecek duyurularda bulundu. Daha önce esnafa 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği verilmişti. Şimdi de başvuruları 1 Temmuz itibarıyla yapılacak olan ucuz kredi desteği verilecek. Toplamda 714 bin işletmenin yararlanacağı beklenen destek ile istihdama da hareket kazandırılacak.

Mikro işletmelere ucuz kredi desteği

İlk planda 3.8 milyar TL toplamda ise 10 milyar TL finansman sağlanması planlanırken, Cumhurbaşkanı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteği verilecek.

Ucuz kredi desteğine kimler başvurabilir?

Ucuz kredi desteğine kimler başvurabilir?
Ekonomi Reform Paketi kapsamında sunulan ucuz kredi desteği likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsıyor. Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.
Ayrıca krediden yararlanabilmek için işletmede son 12 aylık dönemdeki işçi sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 arasında yeni işçi istihdam etmek ya da Mart'ta en az 20 gün ücretsiz izinde olan işçiyi normal çalışmaya geçirmek gerekiyor.

Destekten 5 sigortalı çalışan yararlanabilecek

Destekten 5 sigortalı çalışan yararlanabilecek
Bir işçi için sağlanacak destek tutarı aylık 1341 TL, yıllık da 16 bin 92 TL olacak. İlave istihdama destek kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak. Kredi Garanti Fonu destekli kullandırılacak. Fonun üstleneceği maliyet yaklaşık 1.6 milyar TL olacak. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.

Yapılandırmaya başvuranlar da destekten faydalanabilecek

Yapılandırmaya başvuranlar da destekten faydalanabilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu imkândan yararlanabilecek. Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren işverenler, bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu imkândan yararlanabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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