'Uzlaşma ile belirlenemeyecek' diyerek duyurdu! İki taraftan biri memnun olmayacak! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda neler olabileceğini anlattı

Yıl sonuna doğru asgari ücret için beklentiler de paylaşılmaya devam ediliyor. Yeni yılda asgari ücretlinin ne kadar maaş alacağı merak ediliyor. Asgari ücretin belirlenmesi ile diğer maaşların da etkilenecek olması ocak ayında asgari ücrete gelecek zammın önemini artırmaya devam ediyor. Birçok oranın konuşulduğu bu dönemde uzmanlar yüzde 30 oranında birleşmeye başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Komisyonda ise 5 kişi hükümetten, 5 kişi işverenden ve 5 kişi de işçi tarafından olacak. Hükümet kanadının orta yolu bulmaya çalıştığı bu görüşmelerde bu sene neler olabileceği ise merak konusu.
Milliyet'e asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Uzun yıllardır komisyon enflasyon oranında zam verileceği bilinci ile masaya otururdu. Bunun üzerinde refah payı verilip verilmeyeceği, verilirse ne oranda verileceği pazarlık konusu olurdu. Ancak bu yıl ekonomi yönetimi gerçekleşen enflasyon değil de beklenen enflasyon üzerinden asgari ücrete zam planlıyor" dedi.
Orta Vadeli Program'a göre, 2025 yılında enflasyon hedefinin yüzde 17,5 olduğunu hatırlatan Kurtuluş, "Bu oran üzerinden hareket edildiğinde pazarlığın 20.000 TL üzerinden başlaması bekleniyor. Bu konuda hükümetin yanında işveren tarafının da bulunması sürpriz olmayacaktır" sözlerini kullandı.
İşçi tarafın refah payı da isteyeceğini belirten Kurtuluş, "Yıl sonu enflasyonun 40-45 bandında gerçekleşeceğini öngördüğümüzde işçi tarafının yüzde 50 artışla 25.503 TL talebiyle masaya oturacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Makasın bu kadar açık olduğu bir dönemi hatırlmadığını söyleyen Kurtuluş, masadan uzlaşma ile kalkılmasının çok zor olduğunu aktararak şunları kaydetti: