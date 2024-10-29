'Uzlaşma ile belirlenemeyecek' diyerek duyurdu! İki taraftan biri memnun olmayacak! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda neler olabileceğini anlattı

Yıl sonuna doğru asgari ücret için beklentiler de paylaşılmaya devam ediliyor. Yeni yılda asgari ücretlinin ne kadar maaş alacağı merak ediliyor. Asgari ücretin belirlenmesi ile diğer maaşların da etkilenecek olması ocak ayında asgari ücrete gelecek zammın önemini artırmaya devam ediyor. Birçok oranın konuşulduğu bu dönemde uzmanlar yüzde 30 oranında birleşmeye başladı.