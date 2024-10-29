FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Uzlaşma ile belirlenemeyecek' diyerek duyurdu! İki taraftan biri memnun olmayacak! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda neler olabileceğini anlattı

'Uzlaşma ile belirlenemeyecek' diyerek duyurdu! İki taraftan biri memnun olmayacak! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda neler olabileceğini anlattı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.10.2024 08:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Toplam 15 kişinin olacağı masada 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenmeye çalışılacak. Veri olarak enflasyon oranların olacağı masada milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen yeni maaş miktarı belirlenecek. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, asgari ücret beklentisini paylaşarak, "Uzlaşmayla masadan kalkılması çok zor görünüyor" diyerek komisyon toplantısında neler olabileceğini anlattı.

Yıl sonuna doğru asgari ücret için beklentiler de paylaşılmaya devam ediliyor. Yeni yılda asgari ücretlinin ne kadar maaş alacağı merak ediliyor. Asgari ücretin belirlenmesi ile diğer maaşların da etkilenecek olması ocak ayında asgari ücrete gelecek zammın önemini artırmaya devam ediyor. Birçok oranın konuşulduğu bu dönemde uzmanlar yüzde 30 oranında birleşmeye başladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA NELER OLABİLECEĞİNİ ANLATTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Komisyonda ise 5 kişi hükümetten, 5 kişi işverenden ve 5 kişi de işçi tarafından olacak. Hükümet kanadının orta yolu bulmaya çalıştığı bu görüşmelerde bu sene neler olabileceği ise merak konusu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN NE PLANLANIYOR?

ASGARİ ÜCRET İÇİN NE PLANLANIYOR?

Milliyet'e asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Uzun yıllardır komisyon enflasyon oranında zam verileceği bilinci ile masaya otururdu. Bunun üzerinde refah payı verilip verilmeyeceği, verilirse ne oranda verileceği pazarlık konusu olurdu. Ancak bu yıl ekonomi yönetimi gerçekleşen enflasyon değil de beklenen enflasyon üzerinden asgari ücrete zam planlıyor" dedi.

"İŞÇİ TARAFI REFAH PAYI İSTEYECEK"

"İŞÇİ TARAFI REFAH PAYI İSTEYECEK"

Orta Vadeli Program'a göre, 2025 yılında enflasyon hedefinin yüzde 17,5 olduğunu hatırlatan Kurtuluş, "Bu oran üzerinden hareket edildiğinde pazarlığın 20.000 TL üzerinden başlaması bekleniyor. Bu konuda hükümetin yanında işveren tarafının da bulunması sürpriz olmayacaktır" sözlerini kullandı.

İşçi tarafın refah payı da isteyeceğini belirten Kurtuluş, "Yıl sonu enflasyonun 40-45 bandında gerçekleşeceğini öngördüğümüzde işçi tarafının yüzde 50 artışla 25.503 TL talebiyle masaya oturacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"UZLAŞMA İLE BELİRLENEMEYECEK"

"UZLAŞMA İLE BELİRLENEMEYECEK"

Makasın bu kadar açık olduğu bir dönemi hatırlmadığını söyleyen Kurtuluş, masadan uzlaşma ile kalkılmasının çok zor olduğunu aktararak şunları kaydetti:

Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Zam asgari ücret 2025
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekti! Yeni doğmuş bebeği taşıyordu! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler büyük tepki çekti! Yeni doğmuş bebeği taşıyordu! Emniyetten açıklama geldi

Hasan Arat'ın şoföründen Galatasaraylı muhabire saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Hasan Arat'ın şoföründen Galatasaraylı muhabire saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

"Elektriğe gizli zam" iddiası gündem olan profesörden şimdi de doğal gaz çıkışı! Kademeli tüketim mi geliyor? Yeni yılı işaret etti!

"Elektriğe gizli zam" iddiası gündem olan profesörden şimdi de doğal gaz çıkışı! Kademeli tüketim mi geliyor? Yeni yılı işaret etti!

Avusturya'da 25 yıl yaşayıp Türkiye'de ceviz dikmeye karar verdiler

Avusturya'da 25 yıl yaşayıp Türkiye'de ceviz dikmeye karar verdiler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.