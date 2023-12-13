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Vatandaşın gündemi: Asgari ücret! Yeni zam hesabı devam ederken Malatya'dan gelen haber şaşırttı! '70 bin TL'ye usta bulamıyoruz'

13.12.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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Senenin sonuna yaklaştıkça asgari ücret zammıyla ilgili araştırmalar da hızlandı! Sadece asgari ücret değil, emekli ve memur zamları için de süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2. toplantısını 18 Aralık'ta yapacak. Depremin büyük bir yıkıma neden olduğu Malatya'da ise inşaat ustası bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Firmalar, 70 bin TL'ye usta bulamadıklarını ifade etti.

Yaşanan deprem sonrasında Malatya'da büyük yıkım oluşmuş, yaralar sarıldıktan sonra binalar tekrar yapılmaya başlandı. Fakat konut inşasındaki yoğunluk yüzünden inşaat sektöründe çalışacak işçi bulmak neredeyse imkansız hale geldi.


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Vatandaşın gündemi: Asgari ücret! Yeni zam hesabı devam ederken Malatya'dan gelen haber şaşırttı! '70 bin TL'ye usta bulamıyoruz'

Senenin sonuna yaklaştıkça asgari ücret zammıyla ilgili araştırmalar da hızlandı! Sadece asgari ücret değil, emekli ve memur zamları için de süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2. toplantısını 18 Aralık'ta yapacak. Depremin büyük bir yıkıma

Yaşanan deprem sonrasında Malatya'da büyük yıkım oluşmuş, yaralar sarıldıktan sonra binalar tekrar yapılmaya başlandı. Fakat konut inşasındaki yoğunluk yüzünden inşaat sektöründe çalışacak işçi bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

İnşa ve imar çalışmalarının hızla sürdüğü kentte firmalar 70 bin TL maaşla çalıştırılacak sıva, kaynak ve boya ustası bulmakta güçlük çekiyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşaat sektöründe başlayan kalifiye eleman sıkıntısının artarak devam ettiğini kaydeden Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, durumun böyle devam etmesi halinde yeni yıl sonrası 100 bin TL maaşla da çalıştıracak usta bulamayacaklarını söyledi.

AYLIK 60-70 BİN LİRAYA USTA BULUNMUYOR

AYLIK 60-70 BİN LİRAYA USTA BULUNMUYOR

Depremlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen 60-70 bin TL maaşla çalıştıracak usta bulamadıklarını ifade eden Bülbüloğlu, "Deprem bilgesi diğer illerde olduğu gibi Malatya’da kentin imarı ve inşası için çalışmalar sürüyor. Depremlerde en fazla etkilenen 4 ilden biri olan Malatya’da ciddi bir anlamda barınma ve işyeri sorunu yaşanıyor. Diğer taraftan da yıkımlarla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından rezerv alanlarındaki kalıcı konutlar için çalışmalara başlanıldı.

Bununla birlikte vatandaşların kendi arsa ve bahçelerine müstakil yapılar inşa ederek barınma problemini çözmeye çalışıyor. Bu çalışmalar devam ederken, inşaatlarda çalışacak usta noktasında ciddi anlamda sorun yaşıyoruz. Sıva, duvar, boyacı ustalığı gibi mesleklerde 60-70 bin TL maaşla çalıştırılacak usta bulma noktasında ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

YENİ YILDA SEKTÖRÜ BEKLEYEN TEHDİT

YENİ YILDA SEKTÖRÜ BEKLEYEN TEHDİT

Yeni sezonda usta maaşlarının 100-150 bin TL’ye ulaşabilmesinde endişe ettiklerini belirten Bülbüloğlu, "Sezonun sonuna gelmiş durumdayız yeni sezonda yerinde dönüşümler, orta hasarlı binaların tadilatları, TOKİ konutlarda ki yeni etap çalışmaları da üst üste gelince usta maaşlarının 100 -150 bin TL ulaşarak ciddi bir sıkıntının yaşanacağı görülüyor. Bu noktada yetkili isimlerin konuya ilgi göstermesini bekliyoruz. El emeği ile çalışan ustalarımızı her zaman savunuyoruz ama vatandaşlarımız da yazık. Yeni sezon için önlem alınmalı aksi taktirde özellikle yerinde dönüşüm konusunda ciddi sıkıntıya neden olabilecektir” diye konuştu.


(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat usta
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