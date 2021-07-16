Vekaleten kurban bağışı fiyatları ne kadar? 2021 LÖSEV, Diyanet, Kızılay ve Mehmetçik Vakfı kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala birçok kişi vekaleten kurban bağışı için araştırma yapıyor. Vekaleten kurban kesimi, kişinin kurbanını bizzat kesmeden bir başkasına kestirmesi şeklinde yapılıyor. Vekaleten kurban kesimi için ülkemizde genellikle hayır işi yapan LÖSEV, Diyanet, Mehmetçik Vakfı ve Kızılay seçiliyor. Bu gibi dernekler, kurban bağışı yapan kişi adına kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Peki, vekaleten kurban bağışı fiyatları ne kadar?

Vekaleten kurban kesimi fiyatları

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Diyanet Vakfı için kurban bağışları mobil uygulama üzerinden veya il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, PTT ve TDV üzerinden bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurban vekalet fiyatları, yurt içinde 1.125 TL, yurt dışında ise 925 TL.

Detaylı bilgi için vatandaşlar 0 312 416 90 00 numaralı telefon üzerinden ulaşarak, detaylı bilgi alabiliyor.

LÖSEV LÖSEV kurban bağış sürecine ilişkin detayları resmi adresinden paylaştı. Buna göre; yazılı veya sözlü olarak verilen bir vekalet ile LÖSEV, vekaleten kurban kesimi gerçekleştiriyor ve lösemili ve kanserli çocuklara, ailelerine ve yetişkinlere dağıtıyor.

LÖSEV vekaleten kurban kesimi ile ilgili olarak; ‘Kesilen kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek bayramdan hemen sonra, diğer kısmını ise kesen kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde lösemili ve kanserli çocuklarımızla beraber ailelerine ve ihtiyacı olan yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz.’ Açıklamasında bulundu.