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Vekaleten kurban bağışı fiyatları ne kadar? 2021 LÖSEV, Diyanet, Kızılay ve Mehmetçik Vakfı kurbanlık fiyatları

16.07.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile beraber vekaleten kurban bağışı da en çok aranan konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı’nda vekaleten kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, 2021 vekaleten kurban bağışı ile ilgili fiyat araştırması yapıyor. Buna göre Diyanet, Kızılay, LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala birçok kişi vekaleten kurban bağışı için araştırma yapıyor. Vekaleten kurban kesimi, kişinin kurbanını bizzat kesmeden bir başkasına kestirmesi şeklinde yapılıyor. Vekaleten kurban kesimi için ülkemizde genellikle hayır işi yapan LÖSEV, Diyanet, Mehmetçik Vakfı ve Kızılay seçiliyor. Bu gibi dernekler, kurban bağışı yapan kişi adına kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Peki, vekaleten kurban bağışı fiyatları ne kadar?

Vekaleten kurban kesimi fiyatları

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
Diyanet Vakfı için kurban bağışları mobil uygulama üzerinden veya il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, PTT ve TDV üzerinden bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurban vekalet fiyatları, yurt içinde 1.125 TL, yurt dışında ise 925 TL.
Detaylı bilgi için vatandaşlar 0 312 416 90 00 numaralı telefon üzerinden ulaşarak, detaylı bilgi alabiliyor.

LÖSEV

LÖSEV
LÖSEV kurban bağış sürecine ilişkin detayları resmi adresinden paylaştı. Buna göre; yazılı veya sözlü olarak verilen bir vekalet ile LÖSEV, vekaleten kurban kesimi gerçekleştiriyor ve lösemili ve kanserli çocuklara, ailelerine ve yetişkinlere dağıtıyor.
LÖSEV vekaleten kurban kesimi ile ilgili olarak; ‘Kesilen kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek bayramdan hemen sonra, diğer kısmını ise kesen kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde lösemili ve kanserli çocuklarımızla beraber ailelerine ve ihtiyacı olan yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz.’ Açıklamasında bulundu.
LÖSEV kurban bağışı yapmak için; Türkiye’deki tüm banka şubelerindeki LÖSEV Bağış ekranlarından, yurt dışından banka yolu ile bağış ekranlarından ve tüm PTT şubelerinin LÖSEV Bağış ekranlarından yararlanabilirsiniz.
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