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  4. Veli haklı bulundu, özel okul parayı geri ödeyecek! Astronomik kitap ücretleri isyan ettirdi: 60 bin TL isteyen var

Veli haklı bulundu, özel okul parayı geri ödeyecek! Astronomik kitap ücretleri isyan ettirdi: 60 bin TL isteyen var

13.02.2024 09:43 | Son Güncelleme:
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Özel okullar zam sınırı sonrası bu kez farklı kalemlerde fahiş fiyat uygulamaya başladı. Antalya'da bir veliden okul yönetimi 11 bin 850 TL kitap ücreti talep edince veli isyan edip kararı yargıya taşıdı. Yargının kararı velinin lehine oldu, okul yönetimi karara itiraz etse de ücret farkını geri ödemek durumunda kaldı. Peki özel okullarda kitap ücretinin standardı var mı? Mağdur olduğunu düşünen velilere çağrı geldi.

Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması için istedikleri kitap ücreti özel okulun mahkemeden şok bir emsal nitelikte bir karar almasıyla sonuçlandı. Veli Ayşe Yalman, ödemeyi yaptı ancak konu yargıya taşınınca ücret farkını geri almasına hükmedildi. Uzmanlar ise özel okullarda kitap ücretleri için ortalama hesabı paylaştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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ÖZEL OKUL FİYAT FARKINI GERİ ÖDEYECEK

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sağlık İletişimi Uzmanı Ayşen Yalman, Konyaaltı ilçesindeki özel okula giden oğlunun kaydını, 2022 yılı Eylül ayında yenilemek istedi. Okul yönetimi Yalman'dan kayıt işlemlerinin tamamlanması için 11 bin 850 TL kitap ücreti talep etti.

VELİ İTİRAZ ETTİ

VELİ İTİRAZ ETTİ

DHA'nın aktardığına göre; istenen tutara itiraz eden Yalman, aynı kitapların başka illerdeki aynı koleje ait okullarda 8 bin 450 TL'ye satıldığını, piyasada ise kitap farkı tutarının sadece 500 TL olduğunu söyledi.

OKUL YÖNETİMİ: "ONLINE SİSTEMİ AÇMAYIZ"

OKUL YÖNETİMİ: "ONLINE SİSTEMİ AÇMAYIZ"

Okul yönetimi, iddiaya göre Yalman'a ücretin zorunlu olduğunu belirterek, aksi takdirde öğrenciye online sistemi açmayacaklarını, diğer ana kitapları da vermeyeceklerini söyledi. Bu cevap sonrası Yalman, okula 11 bin 850 TL ödemeyi yaptı.

OKULUN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

OKULUN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Konuyu Konyaaltı ilçesi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na taşıyan Yalman haklı bulunarak, 3 bin 400 TL tutarındaki farkın okul tarafından geri ödenmesine karar verildi. Özel okul yönetimi, karara itiraz edip, konuyu Antalya 4'üncü Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Yalman'ı haklı bulan mahkeme, özel okulun aradaki farkı ödemesine karar verdi.

VELİ FİYAT FARKINI GERİ ALACAK

VELİ FİYAT FARKINI GERİ ALACAK

Türkiye'de şubesi olan bir özel okulda oğlunun eğitim gördüğünü söyleyen Ayşen Yalman, "Türkiye'deki fiyatlar, Antalya'da geçerli değildi. Biraz fiyat farkı koyarak bize satmaya çalışıldı ama buna karşı çıktım. Bunun nedenini sorduğumda, ek kaynak koyulduğunu söylediler. Ek kaynakları araştırdığımda bize söyledikleri fiyatın neredeyse 10 katı kadar daha azına temin edebileceğimi gördüm. Bunun üzerine kitapları kendim almak istediğimi söyledim. Okul izin vermedi. Eğer kitapları dışarıdan alırsam; online sisteme kapatabileceklerini hatta ana kaynakları da vermeyeceklerini söylediler. Yine de ödemeyi yapmak durumunda kalarak, kitapları temin ettim. Mahkeme, haklı olduğumuzu gördü ve aradaki fiyat farkının haksız kazanç olduğuna hükmetti. Şimdi o fiyat farkını okul bana geri ödeyecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
özel okul kitap
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