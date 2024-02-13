Veli haklı bulundu, özel okul parayı geri ödeyecek! Astronomik kitap ücretleri isyan ettirdi: 60 bin TL isteyen var

VELİ FİYAT FARKINI GERİ ALACAK

Türkiye'de şubesi olan bir özel okulda oğlunun eğitim gördüğünü söyleyen Ayşen Yalman, "Türkiye'deki fiyatlar, Antalya'da geçerli değildi. Biraz fiyat farkı koyarak bize satmaya çalışıldı ama buna karşı çıktım. Bunun nedenini sorduğumda, ek kaynak koyulduğunu söylediler. Ek kaynakları araştırdığımda bize söyledikleri fiyatın neredeyse 10 katı kadar daha azına temin edebileceğimi gördüm. Bunun üzerine kitapları kendim almak istediğimi söyledim. Okul izin vermedi. Eğer kitapları dışarıdan alırsam; online sisteme kapatabileceklerini hatta ana kaynakları da vermeyeceklerini söylediler. Yine de ödemeyi yapmak durumunda kalarak, kitapları temin ettim. Mahkeme, haklı olduğumuzu gördü ve aradaki fiyat farkının haksız kazanç olduğuna hükmetti. Şimdi o fiyat farkını okul bana geri ödeyecek" dedi.