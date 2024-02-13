Veli haklı bulundu, özel okul parayı geri ödeyecek! Astronomik kitap ücretleri isyan ettirdi: 60 bin TL isteyen var

Öğrencinin kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması için istedikleri kitap ücreti özel okulun mahkemeden şok bir emsal nitelikte bir karar almasıyla sonuçlandı. Veli Ayşe Yalman, ödemeyi yaptı ancak konu yargıya taşınınca ücret farkını geri almasına hükmedildi. Uzmanlar ise özel okullarda kitap ücretleri için ortalama hesabı paylaştı.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sağlık İletişimi Uzmanı Ayşen Yalman, Konyaaltı ilçesindeki özel okula giden oğlunun kaydını, 2022 yılı Eylül ayında yenilemek istedi. Okul yönetimi Yalman'dan kayıt işlemlerinin tamamlanması için 11 bin 850 TL kitap ücreti talep etti.
DHA'nın aktardığına göre; istenen tutara itiraz eden Yalman, aynı kitapların başka illerdeki aynı koleje ait okullarda 8 bin 450 TL'ye satıldığını, piyasada ise kitap farkı tutarının sadece 500 TL olduğunu söyledi.
Okul yönetimi, iddiaya göre Yalman'a ücretin zorunlu olduğunu belirterek, aksi takdirde öğrenciye online sistemi açmayacaklarını, diğer ana kitapları da vermeyeceklerini söyledi. Bu cevap sonrası Yalman, okula 11 bin 850 TL ödemeyi yaptı.
Konuyu Konyaaltı ilçesi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na taşıyan Yalman haklı bulunarak, 3 bin 400 TL tutarındaki farkın okul tarafından geri ödenmesine karar verildi. Özel okul yönetimi, karara itiraz edip, konuyu Antalya 4'üncü Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Yalman'ı haklı bulan mahkeme, özel okulun aradaki farkı ödemesine karar verdi.
Türkiye'de şubesi olan bir özel okulda oğlunun eğitim gördüğünü söyleyen Ayşen Yalman, "Türkiye'deki fiyatlar, Antalya'da geçerli değildi. Biraz fiyat farkı koyarak bize satmaya çalışıldı ama buna karşı çıktım. Bunun nedenini sorduğumda, ek kaynak koyulduğunu söylediler. Ek kaynakları araştırdığımda bize söyledikleri fiyatın neredeyse 10 katı kadar daha azına temin edebileceğimi gördüm. Bunun üzerine kitapları kendim almak istediğimi söyledim. Okul izin vermedi. Eğer kitapları dışarıdan alırsam; online sisteme kapatabileceklerini hatta ana kaynakları da vermeyeceklerini söylediler. Yine de ödemeyi yapmak durumunda kalarak, kitapları temin ettim. Mahkeme, haklı olduğumuzu gördü ve aradaki fiyat farkının haksız kazanç olduğuna hükmetti. Şimdi o fiyat farkını okul bana geri ödeyecek" dedi.