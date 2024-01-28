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Veliler isyanda: Özel okulların zam oyununa karşı hukukçular uyardı, "Faiziyle geri alabilirsiniz"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.01.2024 10:11 | Son Güncelleme:
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Özel okullarda erken kayıt dönemi başlarken fahiş zamlar yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesi ara sınıfları kapsarken birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflara kayıt yaptıracak velileri yüksek fiyatlar bekliyor. Bazı özel okullar MEB'in ara sınıflardaki fiyat düzenlemesini delmek için yan ödemelere fahiş zamlar yaptı. Hukukçular velileri haklarını hatırlattı, uyarılarda bulundu.

2024-2025 öğretim yılı için özel okullarda erken kayıtlar başladı. Özel okullar maliyetleri gerekçe göstererek en az yüzde yüz zam talep ederken veliler fahiş fiyatların uygulanmasından şikayetçi. Ara sınıflarda zam oranı Milli Eğitim Bakanlığı'nın "TEFE+ TÜFE bölü 2 artı yüzde 5" formüyle belirlenirken birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf kayıt ücretlerine özel okullar belirliyor. Fahiş ücretler talep eden özel okullar yan kalem ödemelerine rekor zam yaptı. TÜKONFEND Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı," veliler ihtarname şeklinde mail dahi gönderseler, almadıkları hizmetin parası tahsil edildiyse bunu mezuniyet sonrası dahi yasal faiziyle birlikte hukuken geri alma hakkına sahipler" uyarısını yaptı.


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Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar istediği fiyatı belirleyebiliyor yönetmeliğe göre. Ara sınıflarda zam yapabilmek için bazı okullar yan ödeme kalemlerine fahiş zam uyguluyor, özel kurs ücretlerini zorunlu tutuyor.

Erken kayıt dönemi geldi. Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri yapılan zammı görünce gözlerine inanamadı.

ATV Haber'e konuşan TÜKONFEND Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı, "İlkokula, orta okula, liseye başlarken ilk kayıtta okullar kendi fiyatlarını kendileri tespit etmekteler. Şu an için ilk kayıtlarda maalesef hiçbir sınır yok. Sadece 'düzenlenecek' şeklinde bir açıklama geldi." dedi.

Velilerin gözü kulağı o düzenlemede. Aslında ara kayıtlarda zam oranı belli. Saraçlı, "Ara sınıflardaki kayıt yenilemelerinde ücret belirlemesi TEFE+ TÜFE bölü 2 artı yüzde 5 şeklinde yapılmakta" hatırlatmasını yaptı.

Bu oran yaklaşık yüzde 57'ye tekabül ediyor. Ara sınıf ücretlerine belirlenen yasal oranın üzerinde zam yapamayan bazı özel okullarsa çareyi yine geçen senelerde yaptıkları gibi ek ücretlere fahiş zam yapmakta buldu. Özellikle yemek ücretleri geçen seneye göre 3-4 kat arttı. İstanbul'da bu ücretler 30 bin TL'den başlıyor, 96 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hukukçu faiz özel okul Zam Fahiş fiyat uyarı
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