Veliler isyanda: Özel okulların zam oyununa karşı hukukçular uyardı, "Faiziyle geri alabilirsiniz"

Bu oran yaklaşık yüzde 57'ye tekabül ediyor. Ara sınıf ücretlerine belirlenen yasal oranın üzerinde zam yapamayan bazı özel okullarsa çareyi yine geçen senelerde yaptıkları gibi ek ücretlere fahiş zam yapmakta buldu. Özellikle yemek ücretleri geçen seneye göre 3-4 kat arttı. İstanbul'da bu ücretler 30 bin TL'den başlıyor, 96 bin TL'ye kadar çıkıyor.