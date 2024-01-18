Vergi rekortmeni pideci! Çeşme'de tek şubesi var... Telefonda öğrendi, kendisi de şaşırdı! Çok konuşulacak detay: "Dilan Polat'ın bir arabası..."

İzmir'in iş dünyasında en çok gelir vergisi ödeyen 100 isim açıklandı. Vergi rekortmenleri listesinde yer alan Çeşme'deki pideci ise dikkat çekti. Dev fabrikalar ve holdingleri geride bırakarak tek şubesiyle vergi rekortmenleri listesine giren Dost Pide bir anda gündem oldu. 50 yıldır faaliyet gösteren işletmenin sahibi Reşat Akbaykal'ın da vergi rekortmenleri listesine girmesine kendisinin de şaşırdığı belirtildi. Akbakal, vergi rekortmeni olduğunu ise gelen telefonla öğrendi.
Gazeteci Uğur Dündar'ın "Şubesi bulunmayan pideci dükkânıyla vergi rekortmeni oldu!.." başlığıyla kaleme aldığı yazı, bir anda gözleri Çeşme'deki pideciye çevirdi.
Gündem olan vergi rekortmeni pideciyle ilgili gazeteci Fatih Aktaylı'dan ise çok konuşulacak açıklamalar geldi.
YouTube'daki kanalında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, şu ifadeleri kullandı;
"Aramışlar demişler ki 'İzmir'de en çok vergi verenler arasında siz de varsınız. İşte size madalya vereceğiz falan...' O da 'çok mutlu olurum' demiş. Haberlere baktım ama kaç para vergi verdiğini bir türlü anlayamadım. Her gazetede farklı bir miktar yazıyor.
"44 milyon verdiğini söyleyen var. Ya 44 milyon veren Lucien Arkas. İzmir'in vergi rekortmeni o."
"Dost pidenin sahibinin kaç TL vergi verdiğini ise göremedim. Ama İzmir'in birincisi ve Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan Arkas 44 milyon TL vergi verdiyse, bir pidecinin de sıralamaya girmesi son derece normal."
"Bu vergi listeleri, Türkiye'de aslında vergi sefaletini anlatıyor. İş dünyası açısından baktığınız zaman, zenginler açısından baktığın zaman."