Vergi rekortmeni pideci! Çeşme'de tek şubesi var... Telefonda öğrendi, kendisi de şaşırdı! Çok konuşulacak detay: "Dilan Polat'ın bir arabası..."

GELEN TELEFONLA VERGİ REKORTMENİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ

Gündem olan vergi rekortmeni pideciyle ilgili gazeteci Fatih Aktaylı'dan ise çok konuşulacak açıklamalar geldi.

YouTube'daki kanalında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Aramışlar demişler ki 'İzmir'de en çok vergi verenler arasında siz de varsınız. İşte size madalya vereceğiz falan...' O da 'çok mutlu olurum' demiş. Haberlere baktım ama kaç para vergi verdiğini bir türlü anlayamadım. Her gazetede farklı bir miktar yazıyor.