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  4. Vergi rekortmeni pideci! Çeşme'de tek şubesi var... Telefonda öğrendi, kendisi de şaşırdı! Çok konuşulacak detay: "Dilan Polat'ın bir arabası..."

Vergi rekortmeni pideci! Çeşme'de tek şubesi var... Telefonda öğrendi, kendisi de şaşırdı! Çok konuşulacak detay: "Dilan Polat'ın bir arabası..."

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.01.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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Vergi rekortmeni pideci bir anda olay oldu. İzmir'in vergi rekortmenleri listesine sadece Çeşme'de tek şubesi bulunan bir pidecinin girmesi gündem yarattı. Gelen telefonla vergi rekortmeni olduğunu öğrenen 50 yıllık pideci, listeye girmesine kendisi de şaşırdı. Gazeteci Fatih Altaylı ise Türkiye'de doğru düzgün vergi veren olmadığını savunurken, İzmir'in en zengin isminin verdiği vergiyle ilgili yaptığı 'Dilan Polat' kıyası dikkat çekti.

İzmir'in iş dünyasında en çok gelir vergisi ödeyen 100 isim açıklandı. Vergi rekortmenleri listesinde yer alan Çeşme'deki pideci ise dikkat çekti. Dev fabrikalar ve holdingleri geride bırakarak tek şubesiyle vergi rekortmenleri listesine giren Dost Pide bir anda gündem oldu. 50 yıldır faaliyet gösteren işletmenin sahibi Reşat Akbaykal'ın da vergi rekortmenleri listesine girmesine kendisinin de şaşırdığı belirtildi. Akbakal, vergi rekortmeni olduğunu ise gelen telefonla öğrendi.


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ŞUBESİ BİLE OLMAYAN PİDECİ, VERGİ REKORTMENİ

ŞUBESİ BİLE OLMAYAN PİDECİ, VERGİ REKORTMENİ

Gazeteci Uğur Dündar'ın "Şubesi bulunmayan pideci dükkânıyla vergi rekortmeni oldu!.." başlığıyla kaleme aldığı yazı, bir anda gözleri Çeşme'deki pideciye çevirdi.

GELEN TELEFONLA VERGİ REKORTMENİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ

GELEN TELEFONLA VERGİ REKORTMENİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ

Gündem olan vergi rekortmeni pideciyle ilgili gazeteci Fatih Aktaylı'dan ise çok konuşulacak açıklamalar geldi.

YouTube'daki kanalında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Aramışlar demişler ki 'İzmir'de en çok vergi verenler arasında siz de varsınız. İşte size madalya vereceğiz falan...' O da 'çok mutlu olurum' demiş. Haberlere baktım ama kaç para vergi verdiğini bir türlü anlayamadım. Her gazetede farklı bir miktar yazıyor.

İZMİR'İN VERGİ REKORTMENİ: ARKAS

İZMİR'İN VERGİ REKORTMENİ: ARKAS

"44 milyon verdiğini söyleyen var. Ya 44 milyon veren Lucien Arkas. İzmir'in vergi rekortmeni o."

"SON DERECE NORMAL"

"SON DERECE NORMAL"

"Dost pidenin sahibinin kaç TL vergi verdiğini ise göremedim. Ama İzmir'in birincisi ve Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan Arkas 44 milyon TL vergi verdiyse, bir pidecinin de sıralamaya girmesi son derece normal."

"Bu vergi listeleri, Türkiye'de aslında vergi sefaletini anlatıyor. İş dünyası açısından baktığınız zaman, zenginler açısından baktığın zaman."

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Anahtar Kelimeler:
Pideci İzmir vergi çeşme
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