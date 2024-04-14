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31 Ağustos'a kadar devam edecek: Yasağa uymayanlara kötü haber! 200 bin TL'ye varan para cezası var

14.04.2024 10:45
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Ege Denizi'nde 31 Ağustos'a kadar sürecek av yasağı yarın başlıyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yasağı ihlal edenlere 8 bin TL'den 200 bin TL'ye varan idari para cezalarının uygulandığını söyledi.

Ege Denizi'nde av yasakları yarın başlıyor. Büyük tekneleri kapsayan yasak 31 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Yasağa uymayanlar için cezalar 8 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bu dönemde profesyonel anlamda yapılan avcılık faaliyetlerini durduruyoruz. Geleneksel kıyı balıkçılığı kısmında yasal sınırlara uymak kaydıyla avcılığa devam edilebiliyor" açıklamasını yaptı. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Yasak döneminde avcılık yapılmamasının sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması bakımından önemli olduğunu belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'i balıkçılık potansiyeliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'İZMİR'DE 5 BİN TON AVCILIK YAPILIYOR'

'İZMİR'DE 5 BİN TON AVCILIK YAPILIYOR'

İzmir'in Türkiye'deki en önemli deniz avcılığının yapılan bölgelerden biri olduğunu belirten Şahin, "Ege Denizi birçok balık türünün avlandığı, yıllık 5 bin ton civarında avcılık yapılan bir bölge. İzmir, avcılık ekipmanlarıyla ilgili de güçlü bir il. 1700 civarında geleneksel avcılık yapan küçük teknemiz var. Yaklaşık 28 trol, 55 gırgır teknesiyle bu bölgede avcılık faaliyetleri devam ediyor" dedi.

'YASAK BÜYÜK TEKNELERİ KAPSIYOR'

'YASAK BÜYÜK TEKNELERİ KAPSIYOR'

Ege Denizi'nde av yasağının 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 4,5 aylık süreyi kapsadığını ifade eden Şahin, "Bu dönemde profesyonel anlamda yapılan avcılık faaliyetlerini durduruyoruz. Geleneksel kıyı balıkçılığı kısmında yasal sınırlara uymak kaydıyla avcılığa devam edilebiliyor. Yasak, büyük tekneleri kapsıyor. Özellikle kıyı avcılığı dediğimiz küçük teknelerimizde amatör avcılar için herhangi bir problem yok. Yasak dönemi içinde gırgır ve troller ava çıkamıyor" diye konuştu.

'REİS BEY TÜRKİYE'DEKİ KONTROL TEKNELERİNİN EN ÖNEMLİLERİNDEN'

'REİS BEY TÜRKİYE'DEKİ KONTROL TEKNELERİNİN EN ÖNEMLİLERİNDEN'

Yasa dışı avcılıkla mücadelenin sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de aralıksız devam ettiğini söyleyen Şahin, "İzmir'deki su ürünleri kontrol teknemiz 'Reis Bey' Türkiye'deki kontrol teknelerinin en önemlilerinden. Sadece kendi teknemizle değil beraberinde Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve diğer unsurların desteğiyle 24 saat denetim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Reis Bey dışında bir teknemiz daha var. Vardiyalı şekilde kontrollerimizi yapıyoruz" dedi.

200 BİN TL'YE KADAR CEZASI VAR

200 BİN TL'YE KADAR CEZASI VAR

Cezaların yapılan faaliyetin durumuna göre değiştiğini dile getiren Şahin, yasağın ihlali durumunda 8 bin TL'den 200 bin TL'ye varan idari para cezalarının uygulandığını belirtti. Sürdürülebilir balıkçılığın yapılması için yasak dönemlere uyulması gerektiğini aktaran Şahin, "Avcılık, yasak dönemler içinde izin verilen av aletleriyle yapılırsa bir sonraki nesle, çocuklarımıza ve torunlarımıza bizim gördüğümüz balıkları görme şansı tanınacak. Eğer hoyrat bir avcılık yapılırsa çocuklarımız bile balık türlerini zor görür. Bakanlık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Türkiye'nin dört bir tarafında gerekli denetimleri yapıyor. Mümkün olduğu kadar denetim sıklığımızı artırarak ve beraberinde rehberlik hizmeti yaparak faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
av yasağı balıkçılık para cezası yasak
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