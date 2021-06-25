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'Yaştan' emeklilik bekleyenler dikkat! 3600 günle emekli olmak mümkün...

25.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişi, prim gününü dolduramasa da yaşı doldurduğu için emeklilik bekliyor. Bu beklentinin karşılığı geldi. 3600 güne emekli olmak mümkün. Emeklilik hesaplaması prim günü, yaş, sigortalılık başlangıç süresi, askerlik borçlanması, hamilelik borçlanması ve yurtdışı borçlanmasına göre değişmektedir.

Emeklilik hesaplamalarında yaşını dolduran pek çok kişi prim gününü tamamlayamadığında emekli olamamaktadır. Ancak şimdi önemli bir fırsat bulunuyor. 3600 günü tamamladığınız takdirde emekli olabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Yaştan nasıl emekli olunur?

Emeklilik hesaplamanıza göre yaşı doldurup prim gün sayısını dolduramadıysanız, yaştan emekli olmanız mümkün. Her ne kadar şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Şöyle ki yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunabilir. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.
Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkânı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

YAŞTAN EMEKLİLİK İÇİN SİGORTA BAŞLANGICI NE ZAMAN OLMALI?

YAŞTAN EMEKLİLİK İÇİN SİGORTA BAŞLANGICI NE ZAMAN OLMALI?
Prim gün sayısını dolduramayıp yaştan emekli olmak isteyenlerin öncelikle sigortalılık başlangıç tarihine bakılmaktadır. 9 Eylül 1981’den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir.
Diğer yandan 9 Eylül 1976’dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.
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emekli maaşı
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