Yatırıma büyük destek! Kar payı ve faiz desteği artırılıyor!

Devletin sağladığı teşvik, destek ve hibelerin birleştirilmesi için çalışmaların devam ettiği esnada stratejik yatırım kriterlerinde düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile faiz veya kâr payı desteği sınırı, stratejik yatırımlarda 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye yükseltildiği duyuruldu. Savunma sanayinde yatırım konusu ürünle ilgili son 1 sene içerisinde meydana gelen ithalat miktarının 50 milyon doların üzerine çıkması, yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması şart koyulmayacak.

Kar payı ve faiz desteği artırılıyor

Yatırımlarda devlet desteği için gerekli en düşük sabit yatırım miktarı sırasıyla bir ve ikinci bölgelerde 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500 milyon TL'den 1.5 milyon TL'ye yükseltildi. Yatırımlarda devlet desteğine ilişkin karar kapsamında, yatırımların destek unsurlarından faydalanmasına esas asgari sabit yatırım tutarları sınırları artırıldı.

Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar sınırı, her bir finansal kiralama şirketi için 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde asgari 500 bin liradan 750 bin liraya, 5 ve 6. bölgelerde ise asgari 300 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı.

Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (lisans, marka, know-how vb.) oranının teşvik belgesinde kayıtlı olan toplam sabit yatırım tutarına oran sınırı ise yüzde 50'den yüzde 25'e düşürüldü. Yapılan yeni düzenlemeyle, basım, matbaa, baskı, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemeyeceğine yönelik sınırlamaya, çimento imali yatırımları da dahil edildi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile "stratejik yatırım" olarak ele alınacak yatırım kriterinde düzenleme yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI Bu kapsamda, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan alınacak proje onayı ile yapılacak savunma sanayine ilişkin yatırımlarda, yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir sene içerisinde gerçekleşen toplam ithalat miktarının 50 milyon doların üzerinde olması ve yatırım konusu ürünle ilişkili olarak yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması şartlarının aranmayacağı bildirildi.