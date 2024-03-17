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Yatırımcılar dikkat! Borsa tahtını devretti, en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

17.03.2024 08:58
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Geçtiğimiz hafta yatırımcısına kazandıran Borsa İstanbul bu hafta yüzde 3.57 puan değer kaybetti. Bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın ve dolar kazandırdı.

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, euro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

BORSA İSTANBUL'DA DEĞER KAYBI

BORSA İSTANBUL'DA DEĞER KAYBI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.795,90, en yüksek 9.368,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,22 kayıpla 8.362,27 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,41 azalışla 14.603,85 puan, Mali Endeksi yüzde 3,19 değer kaybıyla 9.424,07 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,06 düşüşle 13.880,73 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,76 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji’yi yüzde 7,83 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 4,68 ile Karsan Otomotiv izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,46 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, yüzde 11,18 ile Coca Cola İçecek ve 10,27 ile Astor Enerji şeklinde sıralandı.

BORSADA İŞLEM GÖREN EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

BORSADA İŞLEM GÖREN EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 453 milyar 164 milyon lirayla Koç Holding, 379 milyar 333 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 372 milyar 945 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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Altın borsa dolar hisse yatırımcı
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