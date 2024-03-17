Yatırımcılar dikkat! Borsa tahtını devretti, en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BORSADA İŞLEM GÖREN EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 453 milyar 164 milyon lirayla Koç Holding, 379 milyar 333 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 372 milyar 945 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.