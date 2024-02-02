Yatırımda rota değişti: Uzman isim "Son zamanda ciddi talep artışı var" dedi, altının tahtını sallamaya başladı

Küresel piyasalar, enflasyonist baskı ve ekonomik durgunluk endişesiyle yön arayışını sürdürürken yatırım araçlarında da güvenli liman tercihleri zaman zaman değişiyor. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına yüzde 80'den fazla kazandıran altın yeni yılda yatay bir seyir izlerken iç piyasada yatırımcılar da gümüşe yöneldi. Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, gümüşe "ciddi talep" olduğunu söyledi. Altının tahtını sallamaya başlayan gümüş hakkında bilmeniz gerekenler...
Güvenli liman altındı ama rota biraz değişti. Yeni moda tasarruf aracı gümüşe dönmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Son yıllarda Türkiye'de hem bankalarda hem de fiziki tarafta, Kapalıçarşı piyasasında gümüşe olan talebin ciddi anlamda arttığını gözlemliyoruz" dedi.
Fiziki gümüşler granül olarak satılıyor. Memiş, "Ben böyle granül almak istemiyorum. Problem yok. Külçe aynı altın gibi 1 kg, 100 gram, 50 gram varsa gümüş tarafında da aynı tercih var. Granül gümüşlerde de paranıza göre alabiliyorsunuz" diye konuştu.
ATV Haber yayınına katılan Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:
Gümüş neden önemli? Gümüş fiziki olarak dünyanın ihtiyacı olan bir emtia. Yatırımcılara kazandıracağını tahmin ediyoruz.
2022 yılında gümüş altını tahtından etti. Mesela altın getirisi yüzde 43'tü, gümüşün getirisi yüzde 45. 2023 yılına baktığınız zaman yine altın tarafındaki getiri yüzde 80 olurken gümüşün getirisi yüzde 57 oldu. Her ikisi de aslında yarış halinde.
Gümüşe ilgi, altını geçti. Gümüş yükselen trend, altınsa son dönemde yatay bir seyir izliyor. Kuyumcu Serkan Hüner, "Yılbaşında 2 bin 70-2 bin 75 bandından sattığımız gram altını bugün itibariyle 2 bin 50 liraya satıyoruz.1 Ocak'ta 20 gram bir bilezik 38 bin 500 lira civarındayken bugün itibariyle 38 bin lira bandında" diye konuştu.