Yatırımda rota değişti: Uzman isim "Son zamanda ciddi talep artışı var" dedi, altının tahtını sallamaya başladı

Fiziki gümüşler granül olarak satılıyor. Memiş, "Ben böyle granül almak istemiyorum. Problem yok. Külçe aynı altın gibi 1 kg, 100 gram, 50 gram varsa gümüş tarafında da aynı tercih var. Granül gümüşlerde de paranıza göre alabiliyorsunuz" diye konuştu.

ATV Haber yayınına katılan Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

Gümüş neden önemli? Gümüş fiziki olarak dünyanın ihtiyacı olan bir emtia. Yatırımcılara kazandıracağını tahmin ediyoruz.

