Yazın lahmacun kışın çorba! Bodrum'a rakip Bursa'dan çıktı... Uludağ'da 500 TL'ye satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

"FİYATLAR PAHALI AMA..."

Kamburoğlu, "Burada dağ koşullarında personel fiyatları çok yüksektir. Tüm giderler de yüksektir. Nakliye de yüksektir. Gerçekten fiyatlar pahalı ama maliyetlerimiz de çok yüksek. Bu rakamlar tamamen maliyetle ilgili bir durum." dedi.