Yazın lahmacun kışın çorba! Bodrum'a rakip Bursa'dan çıktı... Uludağ'da 500 TL'ye satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

Bodrum'un pahalı lahmacununa Bursa'dan rakip çıktı. Kar tatilinin başkenti Uludağ'da çorbanın fiyatını duyan, gören şaştı kaldı. Sosyal medyada paylaşılan bir menüde yer alan yemeklerin fiyatları gündem yarattı. Özellikle çorbanın fiyatını görenler gözlerine inanamazken, işletme sahibi ise sebep olarak yüksek maliyetleri gösterdi.
Günlerdir sosyal medyada konuşulan menüde; 500 TL'ye çorba, 500 TL'ye tost ve 1200 TL'ye pizza satıldığı görüldü.
Doğanın içinde güzel manzarada karların arasında ızgara eti yemek isteyenler için fiyatlar ise 3500 TL'ye kadar çıkıyor.
Söz konusu menünün sosyal medyada gündem olmasının ardından restoran sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu, Show Haber'e konuştu.
Kamburoğlu, "Burada dağ koşullarında personel fiyatları çok yüksektir. Tüm giderler de yüksektir. Nakliye de yüksektir. Gerçekten fiyatlar pahalı ama maliyetlerimiz de çok yüksek. Bu rakamlar tamamen maliyetle ilgili bir durum." dedi.
Fiyatlardan şikayetçi olan bazı tatilciler ise kendi önlemini kendileri aldı.