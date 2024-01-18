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  4. Yazın lahmacun kışın çorba! Bodrum'a rakip Bursa'dan çıktı... Uludağ'da 500 TL'ye satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

Yazın lahmacun kışın çorba! Bodrum'a rakip Bursa'dan çıktı... Uludağ'da 500 TL'ye satılan çorbanın fiyatı gündem oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.01.2024 06:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye, Bodrum'daki pahalı lahmacundan sonra şimdi de Bursa'daki çorba fiyatını konuşuyor. Kış turizminin merkezi olan Uludağ'daki bir restoranın menüsü gündem oldu. 1200 TL'ye pizza satıldığı görülen restoranda, çorbanın fiyatı ise tam 500 TL. Tatilciler fiyatların pahalılığından şikayet ederken, işletme sahibi ise yüksek maliyetleri işaret ediyor.

Bodrum'un pahalı lahmacununa Bursa'dan rakip çıktı. Kar tatilinin başkenti Uludağ'da çorbanın fiyatını duyan, gören şaştı kaldı. Sosyal medyada paylaşılan bir menüde yer alan yemeklerin fiyatları gündem yarattı. Özellikle çorbanın fiyatını görenler gözlerine inanamazken, işletme sahibi ise sebep olarak yüksek maliyetleri gösterdi.

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500 TL'YE ÇORBA VE TOST

500 TL'YE ÇORBA VE TOST

Günlerdir sosyal medyada konuşulan menüde; 500 TL'ye çorba, 500 TL'ye tost ve 1200 TL'ye pizza satıldığı görüldü.

IZGARA 3500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

IZGARA 3500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Doğanın içinde güzel manzarada karların arasında ızgara eti yemek isteyenler için fiyatlar ise 3500 TL'ye kadar çıkıyor.

Söz konusu menünün sosyal medyada gündem olmasının ardından restoran sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu, Show Haber'e konuştu.

"FİYATLAR PAHALI AMA..."

"FİYATLAR PAHALI AMA..."

Kamburoğlu, "Burada dağ koşullarında personel fiyatları çok yüksektir. Tüm giderler de yüksektir. Nakliye de yüksektir. Gerçekten fiyatlar pahalı ama maliyetlerimiz de çok yüksek. Bu rakamlar tamamen maliyetle ilgili bir durum." dedi.

Fiyatlardan şikayetçi olan bazı tatilciler ise kendi önlemini kendileri aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ çorba
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