Yeni asgari ücretteki 2 lira detayı sosyal medyayı salladı! "Hele o iki lira nedir?"

Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Uzun süredir merak edilen rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından akşam saatlerinde açıklandı. Sosyal medya kullanıcıları yeni rakamla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

SAYMAZ'DAN '2 LİRA' VURGUSU

Gazeteci İsmail Saymaz, yeni asgari ücretin belli olmasının ardından sosyal medya hesabındna bir paylaşım yaptı. Saymaz paylaşımında, "2024 yılı asgari ücreti 17.002 TL olarak açıklandı.17 bin lira nedir ya? Bahşiş mi veriyorsunuz? Bu parayla kim nasıl geçirebilir? Hele o iki lira nedir? İşçiyle dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

BİR ANDA GÜNDEM OLDU

Yeni asgari ücretle beraber en çok konuşulan konular arasına 2 lira detayı girdi. Armağan Çağlayan da konuyla ilgili, "2 Lira 'refah payı' için Ergun Atalay’a teşekkür borçlusunuz!" dedi.

