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Yeni asgari ücretteki 2 lira detayı sosyal medyayı salladı! "Hele o iki lira nedir?"

27.12.2023 21:16 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 yılındaki geçerli olacak asgari ücret nihayet belli oldu. Yeni karara göre asgari ücret alanlar yeni yılda 17 bin 2 lira maaş alacak. Merakla beklenen rakam sosyal medyada bir anda gündem oldu. Bazı kullanıcılar 2 lira detayına vurgu yaparken İsmail Saymaz da tepki gösterdi.

Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Uzun süredir merak edilen rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından akşam saatlerinde açıklandı. Sosyal medya kullanıcıları yeni rakamla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

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SAYMAZ'DAN '2 LİRA' VURGUSU

Gazeteci İsmail Saymaz, yeni asgari ücretin belli olmasının ardından sosyal medya hesabındna bir paylaşım yaptı. Saymaz paylaşımında, "2024 yılı asgari ücreti 17.002 TL olarak açıklandı.17 bin lira nedir ya? Bahşiş mi veriyorsunuz? Bu parayla kim nasıl geçirebilir? Hele o iki lira nedir? İşçiyle dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

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BİR ANDA GÜNDEM OLDU

Yeni asgari ücretle beraber en çok konuşulan konular arasına 2 lira detayı girdi. Armağan Çağlayan da konuyla ilgili, "2 Lira 'refah payı' için Ergun Atalay’a teşekkür borçlusunuz!" dedi.

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'2 LİRA' PAYLAŞIMLARI

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İsmail Saymaz
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