Yeni liste yayınladı! Bu sefer de ‘Tek tırnaklı hayvan eti’ çıktı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

Türkiye gıda ürünlerindeki skandalları konuşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok sucuk firmasının ürünlerinde “tek tırnaklı eti” ve “sakatat” tespit edildi. Tespitin ardından bakanlık, listeyi paylaştı. Ürünlerini taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek şekilde üreten firmaların isimleri tek tek açıklanıyor.