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Yeni liste yayınladı! Bu sefer de ‘Tek tırnaklı hayvan eti’ çıktı! İşte sucuk diye ‘eşek eti – at eti’ yediren firmalar…

12.10.2024 15:12
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Köfteci Yusuf’taki domuz eti skandalı ile başlayan gıda ürünlerindeki skandallar zinciri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ifşalarla devam ediyor. Şimdi de birçok sucuk firmasının ürünlerinde ‘tek tırnaklı’ hayvan eti bulunduğu öğrenildi. Yapılan skandal tespitin ardından bakanlık ilgili firmaları tek tek açıkladı. İşte o listenin detayları…

Türkiye gıda ürünlerindeki skandalları konuşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok sucuk firmasının ürünlerinde “tek tırnaklı eti” ve “sakatat” tespit edildi. Tespitin ardından bakanlık, listeyi paylaştı. Ürünlerini taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek şekilde üreten firmaların isimleri tek tek açıklanıyor.

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Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı da vatandaşların düzenli denetimi yapılan mahalle kasaplarından rahatlıkla et alabileceğini belirtti. Kasabın faturasız, sağlık raporu bulunmayan hayvanın etini satın almadığını anlatan Yardımcı, ucuza et, kıyma satışı yapılan yerlere şüphe duyulması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Bakanlık da, yeni listeyi açıkladı. Birçok sucuk firmasının ürünlerinde “tek tırnaklı eti” ve “sakatat” tespit edildi. Ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen sucuk firmaları şunlar:

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