Yeni öğrendiği yöntem depremzedeye gelir kapısı oldu! İlk denemeleri başarılı: "Kısa sürede çok ciddi verim aldık, 10 gün bile sürmedi"

Reyhanlı sakinlerinden ve depremzede olan Tuğba Alvanoğlu'nın PVC boru içinde yetiştirdiği ürünler gelir kapısı oldu. Özellikle de depremzede gençlere örnek olmayı hedefleyen Alvanoğlu, "Umarız ilerleyen dönemlerde bu tür projeler hem gençlerimize örnek olur hem de tarım alanında bu tür projelerle ekonomik yönden de ciddi anlamda bir destek olur" dedi.
Tarım arazilerinin verimliliğinin her geçen gün azaldığı yeryüzünde topraksız tarım önem arz etmeye başladı. Öğrenci değişim programı kapsamında Tayvan’dan Türkiye’ye gelen 23 öğrenci, Reyhanlı ilçesinde yaşayan Tuğba Alvanoğlu’nu topraksız tarımla tanıştırdı. Alvanoğlu, PVC boru içerisinde küçük kum taneleriyle ve suyla kurduğu sistemle, topraksız tarım yapmayı başardı. İlk olarak marul yetiştirmeyi başaran kadın, PVC boru içerisinde üretim yaparak gelir elde etmeyi başardı.
İş yerine kurduğu sistemin Tayvan’dan gelen 23 öğrencinin projesi olduğunu söyleyen Alvanoğlu şöyle konuştu: “Hatay toprak bakımından çok zengin. Çok ciddi anlamda Türkiye’nin belirli ürünlerini de karşılayabiliyor. Ama ona rağmen buradaki gençlere ve en önemlisi depremde zarar gören gençlere bir örnek olmak.
İlerleyen dönemlerde biliyorsunuz insanlar çoğalıyor ve toprak kalmayabilir, bunun küçücük bir bilim adamı şeklinde bir projeyle geldiler. Kendileri çok ciddi bir laboratuvar çalışması ile bize bu projeyi hayata geçirdiler. Çok ciddi anlamda da kısa bir süreçte verim aldık.
Yapmış oldukları çalışma 3 aylık bir süreçti. 3 aylık süreçte gençlerimiz hem projeyi hayata geçirdiler hem de neler yetiştirilebilir bir de bunun takibini yaptılar. Yani farklı bir coğrafyada farklı bir olay nasıl hayata geçirilebilir, bunun çalışmasına resmen biz de şahit olduk. Çünkü insanların, acaba ’nasıl yapılıyor, nasıl bir sistemle çalışıyor’ diye gerçekten dikkatini çekiyor. Çocukların ve gençlerin uğrak yeri olduğu için sürekli olarak bizler takip ediyoruz. Umarız ilerleyen dönemlerde bu tür projeler hem gençlerimize örnek olur hem de tarım alanında bu tür projelerle ekonomik yönden de ciddi anlamda bir destek olur."
Küçük kum tanelerinin su ile birleşiminden oluşan projede marul yetiştirmeyi başardıklarını belirten Alvanoğlu şunları ifade etti: "Teoride değil de pratikte belirli bir şekilde sizlere sunuyoruz. Sadece sudan ve küçücük kum taneleriyle beraber yapılan bir proje, suyun devir daim yapmasıyla çalışan bir sistem.