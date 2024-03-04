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  4. Yeni öğrendiği yöntem depremzedeye gelir kapısı oldu! İlk denemeleri başarılı: "Kısa sürede çok ciddi verim aldık, 10 gün bile sürmedi"

Yeni öğrendiği yöntem depremzedeye gelir kapısı oldu! İlk denemeleri başarılı: "Kısa sürede çok ciddi verim aldık, 10 gün bile sürmedi"

04.03.2024 10:45
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Hatay'da yaşayan Tuğba Alvanoğlu, Tayvan'dan gelen öğrencilerden topraksız tarımı öğrendi. Alvanoğlu kurduğu sistemle topraksız tarım yöntemiyle ilk olarak PVC boru içinde marul yetiştirmeyi başardı. Bu şekilde kendisine ekmek kapısı açan Alvanoğlu, "Çok ciddi anlamda kısa sürede verim aldık" dedi. Alvanoğlu şimdi yeni ürünler yetiştirmek için harekete geçti.

Reyhanlı sakinlerinden ve depremzede olan Tuğba Alvanoğlu'nın PVC boru içinde yetiştirdiği ürünler gelir kapısı oldu. Özellikle de depremzede gençlere örnek olmayı hedefleyen Alvanoğlu, "Umarız ilerleyen dönemlerde bu tür projeler hem gençlerimize örnek olur hem de tarım alanında bu tür projelerle ekonomik yönden de ciddi anlamda bir destek olur" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

KENDİNE GELİR KAPISI AÇTI

KENDİNE GELİR KAPISI AÇTI

Tarım arazilerinin verimliliğinin her geçen gün azaldığı yeryüzünde topraksız tarım önem arz etmeye başladı. Öğrenci değişim programı kapsamında Tayvan’dan Türkiye’ye gelen 23 öğrenci, Reyhanlı ilçesinde yaşayan Tuğba Alvanoğlu’nu topraksız tarımla tanıştırdı. Alvanoğlu, PVC boru içerisinde küçük kum taneleriyle ve suyla kurduğu sistemle, topraksız tarım yapmayı başardı. İlk olarak marul yetiştirmeyi başaran kadın, PVC boru içerisinde üretim yaparak gelir elde etmeyi başardı.

"KISA SÜREÇTE ÇOK CİDDİ ANLAMDA VERİM ALDIK"

"KISA SÜREÇTE ÇOK CİDDİ ANLAMDA VERİM ALDIK"

İş yerine kurduğu sistemin Tayvan’dan gelen 23 öğrencinin projesi olduğunu söyleyen Alvanoğlu şöyle konuştu: “Hatay toprak bakımından çok zengin. Çok ciddi anlamda Türkiye’nin belirli ürünlerini de karşılayabiliyor. Ama ona rağmen buradaki gençlere ve en önemlisi depremde zarar gören gençlere bir örnek olmak.

İlerleyen dönemlerde biliyorsunuz insanlar çoğalıyor ve toprak kalmayabilir, bunun küçücük bir bilim adamı şeklinde bir projeyle geldiler. Kendileri çok ciddi bir laboratuvar çalışması ile bize bu projeyi hayata geçirdiler. Çok ciddi anlamda da kısa bir süreçte verim aldık.

EKONOMİK DESTEK BEKLENTİSİ

EKONOMİK DESTEK BEKLENTİSİ

Yapmış oldukları çalışma 3 aylık bir süreçti. 3 aylık süreçte gençlerimiz hem projeyi hayata geçirdiler hem de neler yetiştirilebilir bir de bunun takibini yaptılar. Yani farklı bir coğrafyada farklı bir olay nasıl hayata geçirilebilir, bunun çalışmasına resmen biz de şahit olduk. Çünkü insanların, acaba ’nasıl yapılıyor, nasıl bir sistemle çalışıyor’ diye gerçekten dikkatini çekiyor. Çocukların ve gençlerin uğrak yeri olduğu için sürekli olarak bizler takip ediyoruz. Umarız ilerleyen dönemlerde bu tür projeler hem gençlerimize örnek olur hem de tarım alanında bu tür projelerle ekonomik yönden de ciddi anlamda bir destek olur."

KUMLA SUYU BİRLEŞTİRİP MARUL YETİŞTİRDİLER

KUMLA SUYU BİRLEŞTİRİP MARUL YETİŞTİRDİLER

Küçük kum tanelerinin su ile birleşiminden oluşan projede marul yetiştirmeyi başardıklarını belirten Alvanoğlu şunları ifade etti: "Teoride değil de pratikte belirli bir şekilde sizlere sunuyoruz. Sadece sudan ve küçücük kum taneleriyle beraber yapılan bir proje, suyun devir daim yapmasıyla çalışan bir sistem.

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Anahtar Kelimeler:
marul tarım pvc boru
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