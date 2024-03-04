Yeni öğrendiği yöntem depremzedeye gelir kapısı oldu! İlk denemeleri başarılı: "Kısa sürede çok ciddi verim aldık, 10 gün bile sürmedi"

EKONOMİK DESTEK BEKLENTİSİ

Yapmış oldukları çalışma 3 aylık bir süreçti. 3 aylık süreçte gençlerimiz hem projeyi hayata geçirdiler hem de neler yetiştirilebilir bir de bunun takibini yaptılar. Yani farklı bir coğrafyada farklı bir olay nasıl hayata geçirilebilir, bunun çalışmasına resmen biz de şahit olduk. Çünkü insanların, acaba ’nasıl yapılıyor, nasıl bir sistemle çalışıyor’ diye gerçekten dikkatini çekiyor. Çocukların ve gençlerin uğrak yeri olduğu için sürekli olarak bizler takip ediyoruz. Umarız ilerleyen dönemlerde bu tür projeler hem gençlerimize örnek olur hem de tarım alanında bu tür projelerle ekonomik yönden de ciddi anlamda bir destek olur."