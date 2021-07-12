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Yeni ücretler belli oldu! 1.259 TL’ye yükseldi...

12.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Destek ödemeleri kapsamında ödenen ücretlere zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evde bakım ücreti, yaşlı aylıkları ve SED ödemeleri ile ilgili olarak yeni düzenlemeleri açıkladı. Yapılan düzenlemeler kapsamında destek ödemelerine de zam yapıldı. Binlerce kişiyi ilgilendiren ödemeler ile ilgili Bakan Yanık, 2021’de yapılan toplam destek ödemelerinin miktarının 13 milyar TL’ye ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Temmuz ayında yapılan memur maaşı ile birlikte destek ödemelerine de zam yapıldığı paylaşıldı. Buna göre, alınan destek ödemeleri bu ay itibariyle zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021 Temmuz döneminde 640 bini engelli, 775 bini ise emekli olmak üzere toplamda 1.4 milyonu aşan kişiye aylık destek ödemesi yapıldığını aktardı.

Yaşlı ve engelli aylıklarına zam

Memur ve memur emeklilerine yılda iki defa yapılan enflasyon zammının 2021 yılı ilk yarısı için zam oranı netleşti. Temmuz döneminde memur ve emeklilere enflasyon oranında zam yapıldı.
Temmuz ayında memurlara ve bazı destek ödemelerine zam yapılmasının ardından yaşlı aylıkları, engelli aylıkları, evde bakım ücreti gibi aylıklardan yararlananların da ödemelerine zam yapıldı.
Bu kapsamda yaşlı aylıklarının 763,67 TL’den 828,21 TL’ye, yüzde 40 - 69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının ise 914,41 TL’den 991,69 TL’ye yükseldiği bildirildi.

Evde bakım yardımı 1.797 TL’ye çıktı

Evde bakım yardımı 1.797 TL’ye çıktı
Bakıma muhtaç engelli bir yakının bakımı üstlenen kişilere ‘evde bakım yardımı’ ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz – Aralık döneminde evde bakım yardımından yararlanan kişilere aylık olarak verilen bin 657 liralık destek ödemesi de bin 797 liraya yükseldi.
Bakan Yanık, bunun yanından silikosiz hastalığına sahip olan kişilere aylık olarak ödenen desteğin bin 677 liradan bin 819 TL’ye çıkarıldığını da aktardı.
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