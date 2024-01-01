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Yeni yılın ilk gününden vatandaşın cebine göz diktiler! Rafta 138 lira, kasaya gidince bambaşka...

01.01.2024 15:17 | Son Güncelleme:
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1 Ocak itibarıyla hem yeni yıla girdik hem de yeni fiyatlara maruz kaldık. Bazı mağazalar ilk günden birçok ürüne zam yaptı. Ancak zincir marketlerin etiket oyunu senenin ilk gününden vatandaşları isyan ettirdi. Etikette yazan fiyatla kasada çıkan fiyat arasıdaki fark 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Asgari ücret açıklanmadan başlayan zam furyası yeni yılın ilk gününde de devam etti. Vatandaşlar daha zamlı maaşlarını almadan bazı zincir marketler vatandaşın cebine göz dikti. Samsun'daki bir mağazada raftaki etikette kestane fiyatı 138 TL yazmasına rağmen kasada 169 TL çıktı. Çalışanlar sebebini açıklamaya çalışsa da firma cezadan kurtulamadı.

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MÜŞTERİLER İTİRAZ ETTİ

Samsun'da Kavak ilçesine bağlı Çakallı mevkiinde bulunan bir zincir markette yılın ilk raf-kasa fiyat farkı vakası yaşandı. Kestaneyi 138 TL'den adlığını zanneden müşteriler, kasadan aldıkları fişte ürünü 169 TL'ye aldıklarını gördü.

31 TL'lik raf-kasa farkına itiraz eden müşteriler, durumun sebebini mağaza çalışanlarına sordular.

ÇALIŞANLAR: DEĞİŞTİRMEYİ UNUTTUK

ÇALIŞANLAR: DEĞİŞTİRMEYİ UNUTTUK

Mağaza çalışanları, kestane fiyatındaki farkın etiketi değiştirmeyi unuttukları için yaşandığını söylediler.

Vatandaşların etiket fiyatı ile kasadaki fiyatın aynı olması gerektiğini hatırlatması üzerine ise çalışanlar, zammın yılbaşı ile birlikte uygulanmaya başlayacağını ve etiketleri yeni fiyatlara göre değiştireceklerini söylediler.

CEZA KESİLDİ: 2 BİN 172 LİRA

CEZA KESİLDİ: 2 BİN 172 LİRA

Yetkililer, Ticaret Bakanlığı'nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77'nci Maddesi uyarınca raf-kasa fiyat farklarında satıcıya ürün başına 2 bin 172 TL ceza uygulandığı belirttiler.

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Anahtar Kelimeler:
Zam Zincir market Fahiş fiyat
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