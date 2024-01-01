Yeni yılın ilk gününden vatandaşın cebine göz diktiler! Rafta 138 lira, kasaya gidince bambaşka...

Asgari ücret açıklanmadan başlayan zam furyası yeni yılın ilk gününde de devam etti. Vatandaşlar daha zamlı maaşlarını almadan bazı zincir marketler vatandaşın cebine göz dikti. Samsun'daki bir mağazada raftaki etikette kestane fiyatı 138 TL yazmasına rağmen kasada 169 TL çıktı. Çalışanlar sebebini açıklamaya çalışsa da firma cezadan kurtulamadı.

