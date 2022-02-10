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Yerli turiste ucuz tatil yok! En düşüğü yüzde 50, geç kalana yüzde 100 artış...

10.02.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurlardaki artış ve yabancı ilgisiyle yerli turist bu yıl ucuza tatil yapamayacak. Erken rezervasyondan yararlananlar geçen yıla göre yüzde 50 zamlı tatil yapacakken, son dakikacılar geçen yılın 2 katını ödeyecek.

Bu yıl 45 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırlamaya hazırlanan Türk turizm sektörü, fiyatları artırdı. Erken rezervasyon fiyatları geçen yıla göre yüzde 50 artarken, sezonda bu rakamlar geçen yılın yüzde 100 üzerine çıkacak.

Önceki gün İstanbul'da kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yeni sezona ilişkin öngörülerini Akşam'la paylaşan turizmciler, yerli turiste "Elinizi çabuk tutun" uyarısında bulunuyor.

TATİL İÇİN SON ANI BEKLEYENLER DİKKAT!

YER BULMAK ZOR

YER BULMAK ZOR
Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Yaz sezonunda Türkiye'deki otellerde yer bulmak oldukça güç olacak. Yerli turist erken rezervasyon yapsın" dedi. Artan maliyetler, döviz kurundaki hareketlilik ve yabancı talebindeki artışla erken rezervasyon fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 50 arttığını belirten Jolly CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar da, bunun hâlâ bir fırsat olduğunu bu fiyatların sezonda yüzde 100'ü bulabileceğine dikkat çekti.

EN UCUZ 700 LİRA

EN UCUZ 700 LİRA
Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da, yerli turistten yoğun bir talep aldıklarını belirterek, "Fiyatlar geçen yılın yüzde 50 üzerinde. Şu anda her şey dahil bir otelde, sezonda en düşük gecelik oda fiyatı 700 TL'den başlıyor. Erken rezervasyonla 5 gece 3.500 TL'ye tatil alabilir. Ancak bu fiyat sezonda 6 bin TL'yi bulabilir" dedi.
Ets Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Erol ise, "Fiyatlarda geçen yıla göre erken rezervasyonda yüzde 60 artış söz konusu" dedi. İngiltere ve Avrupa'dan turist getiren MTS Globe'un Ürün Direktörü Deniz Karakaya da, şunları söyledi: "İngiliz turist sayısının 2 milyonu aşacağını öngörüyoruz. MTS olarak 2019'a göre yüzde 36 artıdayız. İngilizlerde ise yüzde 150 büyüme yakaladık."

ÇADIRDA BİR GECE 2 BİN LİRA

ÇADIRDA BİR GECE 2 BİN LİRA
Fuarda izole tatilin öne çıktığını belirten sektör oyuncuları, pandemiyle 3 kat büyüme yaşandığını, buna yönelik talebin devam edeceğini bildirdi. İğneada'da yer alan Longsphere Tesis Müdürü Emir Sert, pandemiyle birlikte doğa turizmine talebin arttığını belirterek, "Çok yüksek bir ilgi var. Şu anda fiyatlarımız nisan ayına iki kişilik gecelik 760 ila 1.660 TL arasında. Nisan sonrası ise iki kişilik gecelik 960 ila 2 bin TL arasında... Bunlar oda-kahvaltı fiyatları" dedi.

İLK 40 GÜN, GEÇEN YILI İKİYE KATLADI

İLK 40 GÜN, GEÇEN YILI İKİYE KATLADI
EMİTT'in açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl 21 ülkede televizyon, 86 ülkede dijital, 15 ülkede 200'ün üzerinde basılı yayında reklam kampanyalarımız sürecek" dedi. Ersoy, bu yılın ilk 40 günlük rakamlarına göre, günlük sınır verilerinin geçen yılın 2 katından fazla olduğunu kaydetti.
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