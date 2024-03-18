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'Yeşil altın' diyorlar! Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL... Fiyat farkı artıyor 'Artık lüks olmaya başladı'

18.03.2024 12:15
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Enginar üretiminde Türkiye’nin yüzde 42’lik ihtiyacına cevap veren Aydın’da hasat sezonu başlarken, tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL olan yeşil elmasın lokantalarda tabağa uzanan yolculuğu 400 TL’ye kadar çıkıyor. Bir üretici "Artık enginar lüks bir ürün olmaya başladı. Fiyatlar biraz pahalı" dedi.

Türkiye’nin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı Aydın’da ’yeşil altın’ olarak adlandırılan enginar çiftçilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
Anlık Borsa

YEŞİL ELMAS 'ENGİNAR' TARLADA 20, TABAKTA 400 LİRA

Yaklaşık 6 bin 500 dönümde yapılan ekimden 8 bin ton enginar elde edildiği kentte enginarın hasat sezonu başladı.

Ağustos sonundan Eylül ortalarına kadar dikilen enginarlardan ’sakız enginarı’ Kasım ve Aralık aylarında hasat ediliyor.

’Bayrampaşa enginarı’ ise bahar mevsiminde hasat ediliyor.

Karaciğer dostu olarak bilinen enginarın hasat dönemine girilmesi ile birlikte yemyeşil enginar bahçelerinde hummalı çalışmalara başlandı.

Hasat süreci içerisine giren üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarlarını hasat ederek aracılara teslim ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
enginar Aydın
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