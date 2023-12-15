Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini... Merkez Bankası anketi yayımladı! İşte 12 ay sonrası için beklenti

Dolar ne kadar olacak? Enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon ve dolar tahmini ile ilgili vatandaşların merak ettiği anketin sonuçları geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.



