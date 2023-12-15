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Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini... Merkez Bankası anketi yayımladı! İşte 12 ay sonrası için beklenti

15.12.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar, enflasyon ve dolara ilişkin tahminleri de dikkatle takip ediyor. Son olarak TCMB merakla beklenen anketi yayımladı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

Dolar ne kadar olacak? Enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon ve dolar tahmini ile ilgili vatandaşların merak ettiği anketin sonuçları geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.


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DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Geçen ay yüzde 3,57 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,26'ya geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 65,39 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Bir önceki anket döneminde 45,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,8 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,3 milyar dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB dolar Merkez Bankası
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