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Yılın yarısı burada geçiyor! "Gölgemiz bile yok"

30.09.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de soğan üretiminde birinci sırada yer alan Ankara'ya, geçimlerini sağlamak için Güneydoğu Anadolu'daki illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Adatoprakpınar Köyü'ne ilkbaharda gelip çalışmaya başlayan mevsimlik tarım işçileri, kasım ayının ortasında havalar soğuyunca memleketlerine dönüyor.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ZORLU MESAİSİ SÜRÜYOR

Türkiye'de soğan üretiminde birinci sırada yer alan Ankara'ya, geçimlerini sağlamak için Güneydoğu Anadolu'daki illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

İşçiler, çalıştıkları süre boyunca tarlaların yakınına kurulan çadırlarda barınıyor. Her aileden bir kişi, tarlada çalışan diğer aile fertlerine yemek ve çay hazırlığı yapmak için çadırda kalıyor.

Çadır yaşamında su, elektrik ve eğitimle ilgili problemler yaşayan işçiler, tarlada ise uzun saatler boyunca, bazen 40 dereceyi bulan sıcaklıkta ter döküyor. AA muhabiri, Polatlı'daki mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını görüntüledi.

Şanlıurfa'dan gelen ve 11 yıldır Adatoprakpınar Köyü'ndeki tarlalarda yöneticilik yapan Osman Alparslan, AA muhabirine, işçilerin zor şartlara rağmen çalışmalarını sabırla sürdürdüklerini söyledi.

İşçilerin çoğunluğunun Şanlıurfa'dan ve diğer Güneydoğu Anadolu illerinden geldiğini belirten Alparslan, çadırlardaki 45 hanede, çocuklarla yaklaşık 200 kişinin barındığını kaydetti.

Çalışmaya, sabah güneşin ilk ışıklarıyla başlayıp akşam saat 6-7'ye kadar devam ettiklerini söyleyen Alparslan, "Bu soğanlar zor şartlar altında yetiştirilip, marketlerde ve sofralarda yerini alıyor. Buradaki emek ağır. Soğanı yolmak, kurutmak, kesmek ve sonrasında ise çuvallayıp yüklemek, hepsi ayrı emek." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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