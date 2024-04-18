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Yüksek emekli promosyonu 'faiz' engeline takıldı! Bankalar bunu talep ediyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.04.2024 09:22
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Kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırmasının ardından bankalar arasında yarış kızıştı. 18 bin TL'ye ulaşan emekli promosyonunu almak isteyen bazı emekliler ise kötü bir sürprizle karşılaştı.

Milyonlarca emeklinin temmuz öncesi seyyanen zam umutları rafa kalkarken ek gelir için emekliler de gözünü emekli promosyonlarına çevirdi. Emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırırken kredi engeline takıldı.

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NTV'de yer alan habere göre, emekliler daha yüksek promosyon veren bankalara geçmek istediğinde kredi engeline takılıyor.

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"EMEKLİ KREDİ ÇEKİP ESKİ BANKASINA FAİZ ÖDEMEK ZORUNDA"

TÜKONFED Bankacılık Komisyon Başkanı Hüseyin Ölmez, "Emekli kredisi kullanmış aylık faiz 1.05 kullandığı tarihte. Bugün diyor ki git öde onu. Onu ödeyebilmesi için başka bankadan yeni kredi alması lazım. Peki aylık faiz kaç? yüzde 5 buçuk. Yani emekli promosyon almaya giderken kredi çekip eski bankasına faiz ödemek zorunda." dedi.

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TAAHÜT DOLMADAN EMEKLİ PROMOSYONU NASIL TAŞINIR?

Ölmez, "Burada tahsil edilecek para şudur. Aldığınız promosyonu 36'ya böleceksiniz. Bankada kaldığınız müddet için de o 36'yı 10 ile çarpacaksınız. Bu hakettiğiniz paradır. Hakettiğiniz parayı aldığınız promosyondan düşünce bankaya geri ödemeniz gereken para da budur." değerlendirmesini yaptı.

BANKALAR İADE EDİLMEYEN TUTAR İÇİN DE FAİZ İSTEMEYE BAŞLADI

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Bankalar iade edilmeyen tutar için de faiz istemeye başlarken Ölmez söz konusu duruma ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Banka burada sen bu parayı faizsiz kullandın deyip benden tüketici kredisi faizi alıyor. Bunu hukukumuz da haklı gördü. Fakat uygulanan faiz bugünkü tüketici kredisi faizi. Yani yüzde 6 lar. Promosyonun önemli bir kısmını faiz olarak ödüyorsunuz."


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İŞTE NİSAN 2024 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

ING

ING

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.

AKBANK

AKBANK

Emekli maaşını 28 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bankaya taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2 bin 500 TL chip-para ile 17 bin 500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

15 bin TL‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 15 bin TL nakit promosyon ödeniyor. İki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000’er TL ek nakit ödül ve asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplamda 18 bin TL’ye varan promosyon alınabiliyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

 Banka 15 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.

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Anahtar Kelimeler:
faiz kredi banka engel Emekli promosyonu
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