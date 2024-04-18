Yüksek emekli promosyonu 'faiz' engeline takıldı! Bankalar bunu talep ediyor

Milyonlarca emeklinin temmuz öncesi seyyanen zam umutları rafa kalkarken ek gelir için emekliler de gözünü emekli promosyonlarına çevirdi. Emekliler en yüksek promosyonu veren bankaları araştırırken kredi engeline takıldı.

NTV'de yer alan habere göre, emekliler daha yüksek promosyon veren bankalara geçmek istediğinde kredi engeline takılıyor.

"EMEKLİ KREDİ ÇEKİP ESKİ BANKASINA FAİZ ÖDEMEK ZORUNDA"

TÜKONFED Bankacılık Komisyon Başkanı Hüseyin Ölmez, "Emekli kredisi kullanmış aylık faiz 1.05 kullandığı tarihte. Bugün diyor ki git öde onu. Onu ödeyebilmesi için başka bankadan yeni kredi alması lazım. Peki aylık faiz kaç? yüzde 5 buçuk. Yani emekli promosyon almaya giderken kredi çekip eski bankasına faiz ödemek zorunda." dedi.

TAAHÜT DOLMADAN EMEKLİ PROMOSYONU NASIL TAŞINIR?

Ölmez, "Burada tahsil edilecek para şudur. Aldığınız promosyonu 36'ya böleceksiniz. Bankada kaldığınız müddet için de o 36'yı 10 ile çarpacaksınız. Bu hakettiğiniz paradır. Hakettiğiniz parayı aldığınız promosyondan düşünce bankaya geri ödemeniz gereken para da budur." değerlendirmesini yaptı.

BANKALAR İADE EDİLMEYEN TUTAR İÇİN DE FAİZ İSTEMEYE BAŞLADI

Bankalar iade edilmeyen tutar için de faiz istemeye başlarken Ölmez söz konusu duruma ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Banka burada sen bu parayı faizsiz kullandın deyip benden tüketici kredisi faizi alıyor. Bunu hukukumuz da haklı gördü. Fakat uygulanan faiz bugünkü tüketici kredisi faizi. Yani yüzde 6 lar. Promosyonun önemli bir kısmını faiz olarak ödüyorsunuz."



