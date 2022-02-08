Yüksek faturalara çözümü buldu! Bu soba 500 lirayla kışı çıkartıyor

Son dönemde elektrik faturalarının kabarması; ısınma için klima, elektrik sobası gibi enerji maliyetlerini yükselten cihazlar kullanan vatandaşları kara kara düşündürürken, Mersin’de bir girişimciden hem evi ısıtacak hem de tasarruf sağlayacak bir çözüm geldi. 10 yıldır ısıtma sektörü içerisinde yer alan, endüstriyel buhar ve ısıtma kazanları ile doğal gaz ısı sistemleri üzerine çalışan 39 yaşındaki Muhammet Çiçeklidağ, pelet sobasına kendi tasarımlarını da ekleyerek, cep ve çevre dostu yeni bir soba üretti.

Bu soba 500 lirayla kışı çıkartıyor

Sanayi sitesindeki iş yerinde 2 yıl boyunca üzerinde çalıştığı sobanın özelliklerini İHA muhabirine anlatan Çiçeklidağ, fikrin kömür sobasının zahmetinden ve maliyetinden bıkması üzerine yaptığı araştırmayla ortaya çıktığını söyledi. Evinde yıllarca katı yakıtlı soba kullandığını belirten Çiçeklidağ, “500 kilogram kömür, 300-400 kilogram da tahta yakıyorduk. Kömürlü sobalarda tütme vardı, perdeler karardı. Ayrıca yakıt maliyetleri, kovayı her gün değiştirme, yağmur altında çöpe gidip külünü dökme gibi zahmetleri vardı.

Baktık internette yurt dışı uygulamalarda tasarruflu cihazlar var; pelet sobasını internette görünce ‘bundan yapalım’ dedik ve yaptık. Pelet sobasıyla 275 kilogram yakıtla kışı bitirdik” dedi.

"İÇ MEKANDA DUMAN YOK, KÜL YOK, YAKIT TASARRUFU İYİ" “İç mekanda duman yok, kül yok, yakıt tasarrufu iyi” Sobaya kendi tasarımlarını da eklediğini dile getiren Çiçeklidağ, “İlk denememizde tam sonuç alamadık, fakat geliştirdikçe fark ettik ki, iç mekanda duman yok, kül yok, yakıt tasarrufu da iyi, artı sürekli stabil bir yanmayla bu işin çözüldüğünü anladık. Daha sonra kendi tasarımımıza da eklemeler yaptık, ‘tütmeyi nasıl engelleriz, yakıtı daha tasarruflu nasıl kullanırız ve ısıtmayı sürekli hale nasıl getiririz’ diyerek çalışmalarımızı yaptık ve bu sonuca ulaştık.

İki yıl boyunca aralıklarla bunun üzerinde çalıştık, en son bu kış burada sadece alevi seyrettik. Artık sobayı tutturduk ama alevimizi tutturamadık, cam kirleniyordu, ‘bunun önüne geçelim’ dedik. Endüstriyelden aldığımız eğitimler ve tecrübeler neticesinde sobanın içinde optimum yanma ve lineer yanma dediğimiz olayı gerçekleştirmeyi başardık” diye konuştu.