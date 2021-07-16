Yüz binlere güzel haber! En az 1108 TL ödeniyor...

Yüz binlerce kişinin beklediği 2021 yılı ek ödemeleri bugün yatırılıyor. 2021 yılı Temmuz ayında yapılan zamdan sonra, bu sene ödenecek en düşük ek ödeme miktarı bin 108 lira oldu. Tediye ödemeleri toplamda 4 farklı tarihte ödeniyor. Bu yılın ilk ödemesi 29 Ocak, ikinci ödemesi ise 11 Mayıs tarihinde ödendi. Kalan iki tediye ödemesinin ilki, bugün itibariyle hesaplara yatırılıyorken son tediye ödemesi ise 17 Aralık tarihinde yatırılacak.

Tarih belli oldu!

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 yılında verilecek tediye ödemelerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre tediye ödemelerinin ilk yarısı 16 Temmuz (bugün) tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Aralık’ta ödenecek.

İlave tediye nedir? 6772 sayılı kamu işçileri kanunu kapsamında yer alan işçilere her yıl, yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. Kanunla güvence altına alınan bu haktan, tüm kamu işçileri yararlanabiliyor.

İlave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih ise bulunulan yıl içerisinde belirleniyor.