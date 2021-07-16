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Yüz binlere güzel haber! En az 1108 TL ödeniyor...

16.07.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçilerine yapılacak ek ödemeler için geri sayım bitti. Yüz binlerce kişinin hesaplarına bugün itibariyle, 2021 yılında yapılacak ek ödemelerin ilk yarısı yatıyor. En az bin 108 lira ödeme alacak olan işçiler için bekleyiş sona erdi. İlk yarısının ödemesi bugün yapılacak olan ek ödemelerin ikinci yarısı ise 17 Aralık tarihinde ödenecek.

Yüz binlerce kişinin beklediği 2021 yılı ek ödemeleri bugün yatırılıyor. 2021 yılı Temmuz ayında yapılan zamdan sonra, bu sene ödenecek en düşük ek ödeme miktarı bin 108 lira oldu. Tediye ödemeleri toplamda 4 farklı tarihte ödeniyor. Bu yılın ilk ödemesi 29 Ocak, ikinci ödemesi ise 11 Mayıs tarihinde ödendi. Kalan iki tediye ödemesinin ilki, bugün itibariyle hesaplara yatırılıyorken son tediye ödemesi ise 17 Aralık tarihinde yatırılacak.

Tarih belli oldu!

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 yılında verilecek tediye ödemelerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre tediye ödemelerinin ilk yarısı 16 Temmuz (bugün) tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Aralık’ta ödenecek.

İlave tediye nedir?

İlave tediye nedir?
6772 sayılı kamu işçileri kanunu kapsamında yer alan işçilere her yıl, yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. Kanunla güvence altına alınan bu haktan, tüm kamu işçileri yararlanabiliyor.
İlave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih ise bulunulan yıl içerisinde belirleniyor.
İlave tediye ödemesi; Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 4 defa eşit taksitlerle olmak üzere toplamda 52 günlük ek olarak verilen ödemenin adıdır.
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