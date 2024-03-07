Yüzde 100'lük kira zammını kabul etmeyen kiracısı için pes dedirten yöntem! 'Vergi' detayını anlattı

Ev sahibi M.D., Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evinin kirasını 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarmak istedi. Ancak kiracı Adem Aktaş, emekli olduğunu ve bu kirayı ödeyemeyeceğini söyledi. M.D., kiracısından evi tahliye etmesini istedi ancak Aktaş bunu da kabul edemeyeceğini söyledi. M.D., kendi üzerine olan elektrik aboneliğini iptal etti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

