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Yüzde 100'lük kira zammını kabul etmeyen kiracısı için pes dedirten yöntem! 'Vergi' detayını anlattı

07.03.2024 13:05
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Ankara'da, ev sahibi M.D., yüzde 100'lük kira artışını kabul etmediği için kiracısı emekli Adem Aktaş'ın (65) oturduğu dairenin elektriğini kestirdi. Mum ışığında yaşayan kiracı Aktaş, evden çıkmayacağını, mahkemeye başvuracağını söyledi.

Ev sahibi M.D., Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evinin kirasını 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarmak istedi. Ancak kiracı Adem Aktaş, emekli olduğunu ve bu kirayı ödeyemeyeceğini söyledi. M.D., kiracısından evi tahliye etmesini istedi ancak Aktaş bunu da kabul edemeyeceğini söyledi. M.D., kendi üzerine olan elektrik aboneliğini iptal etti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

EV SAHİBİ, YÜZDE 100'LÜK ZAMMI KABUL ETMEYEN KİRACISININ ELEKTRİĞİNİ KESTİRDİ

Kiracı Adem Aktaş, 10 yıldır zihinsel engelli kardeşi ile oturduklarını, ev sahibinin isteği üzerine kirayı da elden verdiğini belirtti.

Bu yüzden elektrik, doğal gaz aboneliklerin ev sahibinin üzerinde olduğunu söyleyen Aktaş, "Buradan çıkmamı ya da 10 bin lira kira vermemi istiyor." dedi.

Aktaş "Benim emekli maaşım zaten yeni 10 bin lira oldu. 10 bin lira kira versem; 900 lira yakıt parası, suyu, gazı var. Nasıl geçineceğim?" şeklinde konuştu.

Devamında Aktaş "Doğal gazı da kesmişti, ben hemen gidip abone oldum; fakat elektriğe yetişemedim. Elektriği açtırmaya gittiğimde, 'Daire ev sahibinin eşinin üzerine, bize onun kimlik fotokopisini getir, öyle açalım' dediler. O da vermiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ev sahibine söylediğimde, 'Beni ilgilendirmez' diyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş "Başka gelirim de yok. Kombi çalışmıyor, elektrik yok, ocakta su ısıtıp banyoya gidiyoruz. İlkel bir yaşam sürüyoruz, mumla yaşıyoruz. Lavaboya, mutfağa mumla gidip geliyoruz." dedi.

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Ankara Kiracı Kira ev sahibi kira zammı
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