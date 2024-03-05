Yüzde 110 zam alan belediye işçilerden davullu zurnalı kutlama! En düşük işçi maaşı 34 bin liraya çıktı

İşçinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, personel maaşlarına yüzde 110 oranında zam yapıldığının müjdesini vererek, “Seydi Eyyüpoğlu başkanımın hakkını inkar edemeyiz. İlk günden bu tarafa 5 yıl boyunca sizler için sürekli gidip geldi ama Allah’a hamdolsun diğer belediyelerimizin de olduğu gibi Haliliye Belediyemiz de her zaman işçi kardeşlerimizin yanında oldu.