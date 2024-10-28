Yüzde 25 zam oranı için 'inanmıyorum' dedi! İbrahim Kahveci 'Bana soracak olursanız...' diyerek asgari ücreti açıkladı!

Asgari ücret için son dönemece girmeye az kaldı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması sonrası yapılan görüşmelerin ardından 2025 yılında asgari ücret belli olmuş olacak. Dünya'nın yazarı İbrahim Kahveci asgari ücret ile açlık sınırını kıyaslayarak bir tablo hazırladı.
2006 yılında açlık sınırı 575,8 lira iken asgari ücret 380,5 liraydı; aradaki fark ise yüzde yüzde- 51,3'tü. 2023 yılına gelindiğinde ise yıllık açlık sınırı 11.507 lira iken asgari ücret 9.954,6 liraydı aradaki fark ise yüzde -15,6 şeklindeydi.
Her ne kadar aradaki fark azalmış olsa da alım gücü düştüğü için asgari ücretlinin maaşı değer kaybetti. Açlık sınırının bu kadar yüksek olması ise enflasyonun yüksekliğinin bir diğer işareti.
Kahveci, 2024 yılının 9 aylık açlık sınırını ve asgari ücretini kıyasladığında aradaki farkın yüzde -5,9 olduğunu belirtti.
"Eğer yılın kalan son 3 ayında açlık sınırı yüzde 3 artarsa yılsonunda açlık sınırı 21.670 liraya çıkacak ama yıllık ortalamada açlık sınırı 18.770 lirada kalmış olacaktır. Böylece yıllık bazda açlık sınırı ise asgari ücret farkı yüzde -10,4 olarak gerçekleşmiş oluyor. Bu oran 2023 ve 2022 yılından daha iyi ama 2016 sonrası ortalamanın da altında kalmış olacak"
2025 yılını yüzde 30-35 oranında bir enflasyon ile kapatılabileceğini söyleyen Kahveci, "Ki, bu oran bile çok ama çok iyimser bir durum. Çünkü yılsonunu kimse 17,5 olarak öngörmüyor. Hatta 5 yıllık tahvil faizi bile yüzde 35’lerde adeta sabit kalmış durumda" diyerek 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olabileceğini söyledi.