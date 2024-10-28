Yüzde 25 zam oranı için 'inanmıyorum' dedi! İbrahim Kahveci 'Bana soracak olursanız...' diyerek asgari ücreti açıkladı!

"BU BİLE İYİMSER"

2025 yılını yüzde 30-35 oranında bir enflasyon ile kapatılabileceğini söyleyen Kahveci, "Ki, bu oran bile çok ama çok iyim­ser bir durum. Çünkü yılsonunu kimse 17,5 olarak öngörmüyor. Hatta 5 yıllık tahvil faizi bile yüzde 35’lerde adeta sabit kalmış durumda" diyerek 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olabileceğini söyledi.