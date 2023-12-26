Zam hesabı yapan herkesin gözünden kaçtı! 4.400 gün daha fazla çalışıp aynı maaşı alabilirsiniz...

Asgari ücret kadar emekli zammı da gündemde, emekliler yeni yılda ceplerine girecek zamlı maaşı beklerken aynı zamanda da hesap kitap yapmaya da devam ediyor. Bilindiği gibi en düşük emekli maaşı 7.5000 TL! Bu rakamın 10 bin TL seviyesine çıkması bekleniyordu, SGK uzmanı Özgür Erdursun, 11 bin TL seviyesinin de üstüne çıkılmasının gündemde olduğunu söyledi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan canlı yayında çarpıcı açıklamalar geldi! Sözcü TV yayınına katılan Erdursun, seyyanen zammın olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

EMEKLİLER DİKKAT! UZMAN İSİM DUYURDU: SEYYANEN ZAM...

'Hükümet emeklisine seyyanen zam yapmak isterse yapabilir. Emekli aylıklarının güncellenmesi için seyyanen zam yüzde yüz bir ihtiyaç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %38'lik bir artış yapılacak devlet memurlarına da %48, refah payıyla birlikte yüzde 50'lik bir artış olabilir.



