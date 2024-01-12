FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zam yağmuru devam ediyor! Gittiğiniz markete dikkat edin: 50 liranız çöpe gidebilir

Zam yağmuru devam ediyor! Gittiğiniz markete dikkat edin: 50 liranız çöpe gidebilir

12.01.2024 06:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret söylentileriyle başlayan market zamları hem asgari ücretin netleşmesi hem de yeni yıla girilmesiyle beraber peş peşe arttı. Vatandaş durumdan şikayet etse de raflardaki fiyatlar sürekli değişti. Son olarak aynı marka ve gramajdaki bir pirincin fiyatı 5 ayrı markette kontrol edildi. Ortaya çıkan sonuç yine şaşırtmadı ve fiyat farkı isyan ettirdi.

Yeni yıl yeni zamlarla birlikte geldi.Vatandaş daha zamlı maaşını almadan zamlı ürünlerini sepete eklemek zorunda kalıyor. Zam denilince de akla ilk gıda ürünleri geliyor.

Keşfet

5 MARKETTE 5 AYRI FİYAT

Aynı marka ve gramdaki pirinç her markette farklı fiyata satılıyor. Bazı marketler arasındaki küçük değişimler normal olarak karşılanabilir ancak 50 lirayı bulan fiyat farkı gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

GIDADA ZAM DEVAM EDİYOR

GIDADA ZAM DEVAM EDİYOR

Zam yağmuru öyle bir hal aldıki bazı marketlerde anbean etiket değiştirildi. Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında gıda ürünlerine gelen akılalmaz zamlar yer alıyor.

GÖZLERİNE İNANAMADI

GÖZLERİNE İNANAMADI

Kanal D Haber'de gıda ürünlerine gelen zamları ve marketlerdeki fiyat farkını tespit etmek için Gaziosmanpaşa'da 5 ayrı markete gitti. Her markette aynı marka ve gramajdaki pirincin fiyatını kontrol eden muhabir fiyat farkını görüncü gözlerine inanamadı.

HER MARKETTE 10 LİRA ARTTI

HER MARKETTE 10 LİRA ARTTI

1 kiloluk pirincin ilk markette 89,95 liraya satıldığı belirlenirken ikinci markette aynı ürünün 99,95 olduğu görüldü. Üçüncü adresine giden muhabir yine farklı bir fiyatla karşılaştı ve burada aynı ürünün etiketini 109,90 olarak gördü.

1 KİLO PİRİNÇTE 50 LİRALIK FARK

1 KİLO PİRİNÇTE 50 LİRALIK FARK

Yürüme mesafesindeki marketlerde fiyatları tek tek kontrol eden muhabir gittiği dördüncü adreste de beşinci adreste de aynı fiyata rastlamadı. Birinde 124 lira etiketi göze çarparken bir diğer adreste 138 lira satış fiyatı görüldü. Aynı ürün arasındaki bu 50 liralık uçurum ise vatandaşları isyan ettirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zam market Pirinç gıda
En Çok Okunan Haberler
Hem ABD hem İngiltere saldırıya geçti: Savaş uçakları o kentleri vurdu

Hem ABD hem İngiltere saldırıya geçti: Savaş uçakları o kentleri vurdu

Bir ilçe kara teslim oldu! Yollar kapandı, okullar tatil edildi

Bir ilçe kara teslim oldu! Yollar kapandı, okullar tatil edildi

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar canlı yayında açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar canlı yayında açıkladı

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! Kulislerde bu konuşuluyor: EYT'den sonra şimdi de...

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! Kulislerde bu konuşuluyor: EYT'den sonra şimdi de...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.