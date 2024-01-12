Zam yağmuru devam ediyor! Gittiğiniz markete dikkat edin: 50 liranız çöpe gidebilir

1 KİLO PİRİNÇTE 50 LİRALIK FARK

Yürüme mesafesindeki marketlerde fiyatları tek tek kontrol eden muhabir gittiği dördüncü adreste de beşinci adreste de aynı fiyata rastlamadı. Birinde 124 lira etiketi göze çarparken bir diğer adreste 138 lira satış fiyatı görüldü. Aynı ürün arasındaki bu 50 liralık uçurum ise vatandaşları isyan ettirdi.