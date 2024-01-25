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Zamlı maaşlar yatmadan yeni zam mı geliyor? Seçimleri hatırlattı, tarih verdi! 'İktidarın masasındaki ek zam planı' iddiası: Asgari ücret, memur ve emekli maaşı...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.01.2024 07:24 | Son Güncelleme:
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Zamlı maaşlar birçok vatandaşın hesabına henüz daha yatmadan yeni zam iddiası konuşulmaya başlandı. Emeklilere yapılan son ek zamla birlikte diğer maaşlara da ek zam olup olmayacağı merak edilirken; yerel seçim öncesi için yeni zam iddiası gündeme geldi. "Seçim zammı olur mu? Yeni zam gelir mi? Maaşlara bir daha mı zam gelecek?" sorularına yanıt aranırken, iktidarın masasında yeni zam dosyasının olduğu iddia edildi. Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise yeni maaş zammı için tarih verdi.

2024 maaş zamları fırtınası şimdilik sona erdi. Asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşı zamları ortalama yüzde 50 civarında oldu. Özel sektör çalışanlarının da büyük çoğunluğunun 2024 zamlı maaşları belli oldu. Maaş zamları için artık nokta konuldu derken, yeni zam iddiası ise şimdiden konuşulmaya başlandı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, iktidarın yeni bir zam gündemini masaya yatırabileceği belirtildi. Kulislerde "Seçim zammı olur mu? Yeni zam gelir mi? Maaşlara bir daha mı zam gelecek?" sorularına yanıt aranırken; ekonomist Evren Devrim Zelyut tarih vererek zam beklentisi olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

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Maaş zamları özel sektöreden kamuya büyük oranda netleşti. 2024 yılı için asgari ücrete yüzde 49, memur ve memur emeklisine yüzde 49,3 ve SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

MAAŞLARA YENİ ZAM İDDİASI

MAAŞLARA YENİ ZAM İDDİASI

Yapılan zamlar bazı vatandaşların hesaplarına henüz yatmadan yeni zam iddiası konuşulmaya başlandı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, iktidarın masasında yeni zam dosyasının olduğu iddia edildi.

Özellikle emeklilere peş peşe yapılan ek zamlar sonrası beklentiler daha da arttı.

KULİSLER HAREKETLENDİ

KULİSLER HAREKETLENDİ

Kulislerde 'seçim zammı, yeni zam' olabileceği iyiden iyiye konuşulmaya başlarken, Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan Zelyut "Enflasyon yükseliyor, yabancı sermaye gelmiyor, kuru tutamıyoruz. Kuru tutamadığımız için de maaliyetler sanayide yukarı gidiyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim maaş zammı
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