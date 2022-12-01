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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? 2022 kış lastiği takmama cezası ne kadar? Dikkat trafikte cep yakan ceza!

01.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başladı. Bu uygulama 1 Nisan 2023'3 kadar sürecek. Bireysel sürücüler de hava şartlarının yakında kötüleşecek olması nedeniyle kış lastiği taktırmaya gitti. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, kış lastiği cezası takmama cezası ne kadar? İşte kış lastiği takmamanın cezası...

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Bilindiği üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat güvenli bir sürüş için kış şartlarında tüm otomobillerde kış lastiği kullanılması önem taşıyor. İşte ticari araçlar için kış lastiği takmamanın cezası...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Kış Lastiği uygulaması 1 Aralık Perşembe günü itibariyle başladı. Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2023'te sona erecek. Kış lastiği uygulamasına bu 4 aylık süre zarfında uymayan ticari araç sahipleri 1152 TL para cezasına çarptırılacak.

1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artarak 2 bin 534 TL olacak.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kış lastiği fiyatları merak konusu oldu. 4 adet kış lastiği ortalama 4 bin TL civarında satışa sunuluyor.

Ticari araç kullananların dışında, bireysel sürücülerin de otomobilin durumu ne olursa olsun olumsuz hava koşullarında güvenli sürüş yapmak için kış lastiği taktırmaları öneriliyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiği zorunluluğu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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