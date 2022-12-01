Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? 2022 kış lastiği takmama cezası ne kadar? Dikkat trafikte cep yakan ceza!

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Bilindiği üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat güvenli bir sürüş için kış şartlarında tüm otomobillerde kış lastiği kullanılması önem taşıyor. İşte ticari araçlar için kış lastiği takmamanın cezası...