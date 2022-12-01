Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı? 2022 kış lastiği takmama cezası ne kadar? Dikkat trafikte cep yakan ceza!

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Bilindiği üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat güvenli bir sürüş için kış şartlarında tüm otomobillerde kış lastiği kullanılması önem taşıyor. İşte ticari araçlar için kış lastiği takmamanın cezası...
Kış Lastiği uygulaması 1 Aralık Perşembe günü itibariyle başladı. Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2023'te sona erecek. Kış lastiği uygulamasına bu 4 aylık süre zarfında uymayan ticari araç sahipleri 1152 TL para cezasına çarptırılacak.
1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artarak 2 bin 534 TL olacak.
Kış lastiği fiyatları merak konusu oldu. 4 adet kış lastiği ortalama 4 bin TL civarında satışa sunuluyor.
Ticari araç kullananların dışında, bireysel sürücülerin de otomobilin durumu ne olursa olsun olumsuz hava koşullarında güvenli sürüş yapmak için kış lastiği taktırmaları öneriliyor.
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiği zorunluluğu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: