"1 TL'ye satılık ev" bakanlığı harekete geçirdi, düğmeye basıldı!

Reklam Kurulu, 3 TL, 5 TL, 990 TL, 1.050 TL, 1.950 TL, 11 bin 111 TL, 22 bin 222 TL gibi çeşitli fiyatlarla ilanı veren emlak firmalarının da reklamlarını durdurdu. Kurul; 99 bin 999 TL, 100 bin TL, 111 bin 111 TL, 125 bin TL gibi fiyatlı ilanları da inceledi.