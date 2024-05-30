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"1 TL'ye satılık ev" bakanlığı harekete geçirdi, düğmeye basıldı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.05.2024 10:49
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Son zamanlarda artan 1 liraya satılık ev ilanları için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. İlan verenler yakın markaja alındı. Emlak firmalarının da reklamları durduruldu.

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan "1 TL'ye satılık ev" ilanlarının alıcıları yanıltmak için kullanılan bir aldatmaca olduğunu tespit etti. İlan sahipleri için harekete geçildi. İlanlar hakkında durdurma cezası verildi.

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Haber Global'de yer alan habere göre, Alınan yeni düzenlemeyle birlikte, satılık ev ilanlarında mülkün gerçek değerini yansıtmayan fiyatlar kullanılamayacak. Bu kapsamda, 1 TL gibi sembolik fiyatlara satışa çıkarılan ev ilanları yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, bir emlak firmasının ilan sitesinde yayınladığı reklamlarda tüketicileri aldattığını tespit etti.

Kurul, söz konusu firmanın satılık evler için "1 TL" şeklinde tanıtım yaptığını ancak bu fiyatların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Nisan toplantısında satılık evleri ‘1 liraya’ ilana koyan emlak firmalarına yönelik şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bu ve benzeri 15 ayrı reklamı durdurdu. Söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendiren kurul, reklama durdurma cezası uyguladı.

Reklam Kurulu, 3 TL, 5 TL, 990 TL, 1.050 TL, 1.950 TL, 11 bin 111 TL, 22 bin 222 TL gibi çeşitli fiyatlarla ilanı veren emlak firmalarının da reklamlarını durdurdu. Kurul; 99 bin 999 TL, 100 bin TL, 111 bin 111 TL, 125 bin TL gibi fiyatlı ilanları da inceledi.

Evlerin bu fiyata satılmadığını, tüketicilere evin fiyatının daha yüksek olduğunun belirtildiğini tespit eden kurul, bu ilanlar hakkında da durdurma cezası kesti.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ilan satılık ev
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