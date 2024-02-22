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  4. 500 bin TL karşılıksız destek paketi! Ev alacaklara, konut onaracaklara devletten yardım: 35 bin, 70 bin, 100 bin, 300 bin... Kimler yararlanacak? Şartlar neler? 6 ay detayına dikkat!

500 bin TL karşılıksız destek paketi! Ev alacaklara, konut onaracaklara devletten yardım: 35 bin, 70 bin, 100 bin, 300 bin... Kimler yararlanacak? Şartlar neler? 6 ay detayına dikkat!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.02.2024 08:26 | Son Güncelleme:
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Ev alacaklara ve konutlarını onaracaklara devletten karşılıksız destek paketi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım kapsamında yapılan destekleri artırdı. Ev alacaklara 500 bin TL'ye kadar destek sunulan pakette, konut onarımında da 35 bin, 70 bin, 100 bin, 300 bin gibi yardımlar sağlanacak. Söz konusu destek paketinden yararlanmak için 6 ay ve 12 ay detayı dikkat çekti. Peki 500 bin TL'lik destek paketinden kimler yararlanacak, şartlar neler? İşte tüm detaylar...

500 bin TL'lik destek paketi geliyor. Ev alacaklara, konutlarını onaracaklara yardım etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı. Alınan kararla birlikte sosyal yardım desteklerinde artışa gidildi. Atılan yeni adımlar kapsamında yaşlı ve engelli maaşlarına zam yapılırken; ev alacaklara veya evini onaracaklara da destek sağlanacak. Söz konusu destek miktarı 500 bin TL'ye kadar yükselirken; duruma göre 35 bin TL, 70 bin TL, 100 bin TL ve 300 bin TL'lik yardımlar da veriliyor. Peki 500 bin TL'lik destek paketinden kimler yararlanabilecek? SGK/Vergi Uzmanı Murat Bal, şartları ve tüm detayları açıkladı.

Anlık Borsa

Sosyal yardım desteği artırıldı. Yeni atılan adımlar kapsamında yaşlılardan, engellilere hatta ev sahibi olmak isteyenlere kadar birçok kişiye yönelik destekler artırıldı. Söz konusu yardımlar kapsamında 500 bin liralık bir destek de söz konusu. Yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler artırılırken, konut edinme yardımında da rakam 500 bin TL'ye kadar çıktı.

ATV Haber'e konuşan SGK/Vergi Uzmanı Murat Bal, sosyal yardım desteğinin detaylarını açıkladı. Özellikle sosyal yardımların şu anda vatandaşlar açısından büyük bir imkan oluşturduğunu belirten Bal, söz konusu destek paketiyle ilgili "Basit onarımdan itibaren başlıyor. Kapsamlı onarım, prefabrik ev yapımı ve betonerme ev yapımı şeklinde sosyal yardımlar içinden hak sahibi olabilir vatandaşlarımız" diye konuştu.

"Sosyal destek yardımlarından kimler yararlanacak? Şartlar neler?" sorusuna yanıt veren Bal, söz konusu şartları şöyle sıraladı;

"Öncelikli olarak 18 yaşından büyük olmak gerekiyor ve muhtaçlık sınırı bölgesinde sağlıklı barınacağı bir konutunun olmaması gerekiyor. Aynı zamanda en az 1 yıldır o sorumluluk bölgesi içinde yaşıyor olması ve ailesinden herhangi birinin de nafaka yükümlülüğü altında olmaması şartı var."


BASİT EV ONARIMINA 35 BİN TL, ORTA DÜZEY EV ONARIMINA 70 BİN TL

BASİT EV ONARIMINA 35 BİN TL, ORTA DÜZEY EV ONARIMINA 70 BİN TL

Bu şartları sağlayanlar başvuru yaptığında basit ev onarımı için 35 bin TL'ye kadar, orta düzey ev onarımı içinse 70 bin TL'ye kadar yardım alabiliyor.

"500 BİN TL'YE KADAR DESTEK SAĞLANABİLİYOR"

"500 BİN TL'YE KADAR DESTEK SAĞLANABİLİYOR"

"Kapsamlı bir onarım yapılıyorsa 100 bin lira, prefabrik ev onarımı yapılıyorsa 300 bin lira ve betonerme ev onarımı yapılıyorsa 500 bin liraya kadar destek sağlanabiliyor." diyen Bal, süre detayına dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
destek paketi konut yardım
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