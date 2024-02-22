500 bin TL karşılıksız destek paketi! Ev alacaklara, konut onaracaklara devletten yardım: 35 bin, 70 bin, 100 bin, 300 bin... Kimler yararlanacak? Şartlar neler? 6 ay detayına dikkat!

500 bin TL'lik destek paketi geliyor. Ev alacaklara, konutlarını onaracaklara yardım etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı. Alınan kararla birlikte sosyal yardım desteklerinde artışa gidildi. Atılan yeni adımlar kapsamında yaşlı ve engelli maaşlarına zam yapılırken; ev alacaklara veya evini onaracaklara da destek sağlanacak. Söz konusu destek miktarı 500 bin TL'ye kadar yükselirken; duruma göre 35 bin TL, 70 bin TL, 100 bin TL ve 300 bin TL'lik yardımlar da veriliyor. Peki 500 bin TL'lik destek paketinden kimler yararlanabilecek? SGK/Vergi Uzmanı Murat Bal, şartları ve tüm detayları açıkladı.
Sosyal yardım desteği artırıldı. Yeni atılan adımlar kapsamında yaşlılardan, engellilere hatta ev sahibi olmak isteyenlere kadar birçok kişiye yönelik destekler artırıldı. Söz konusu yardımlar kapsamında 500 bin liralık bir destek de söz konusu. Yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler artırılırken, konut edinme yardımında da rakam 500 bin TL'ye kadar çıktı.
ATV Haber'e konuşan SGK/Vergi Uzmanı Murat Bal, sosyal yardım desteğinin detaylarını açıkladı. Özellikle sosyal yardımların şu anda vatandaşlar açısından büyük bir imkan oluşturduğunu belirten Bal, söz konusu destek paketiyle ilgili "Basit onarımdan itibaren başlıyor. Kapsamlı onarım, prefabrik ev yapımı ve betonerme ev yapımı şeklinde sosyal yardımlar içinden hak sahibi olabilir vatandaşlarımız" diye konuştu.
"Sosyal destek yardımlarından kimler yararlanacak? Şartlar neler?" sorusuna yanıt veren Bal, söz konusu şartları şöyle sıraladı;
"Öncelikli olarak 18 yaşından büyük olmak gerekiyor ve muhtaçlık sınırı bölgesinde sağlıklı barınacağı bir konutunun olmaması gerekiyor. Aynı zamanda en az 1 yıldır o sorumluluk bölgesi içinde yaşıyor olması ve ailesinden herhangi birinin de nafaka yükümlülüğü altında olmaması şartı var."
Bu şartları sağlayanlar başvuru yaptığında basit ev onarımı için 35 bin TL'ye kadar, orta düzey ev onarımı içinse 70 bin TL'ye kadar yardım alabiliyor.
"Kapsamlı bir onarım yapılıyorsa 100 bin lira, prefabrik ev onarımı yapılıyorsa 300 bin lira ve betonerme ev onarımı yapılıyorsa 500 bin liraya kadar destek sağlanabiliyor." diyen Bal, süre detayına dikkat çekti.