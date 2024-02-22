500 bin TL karşılıksız destek paketi! Ev alacaklara, konut onaracaklara devletten yardım: 35 bin, 70 bin, 100 bin, 300 bin... Kimler yararlanacak? Şartlar neler? 6 ay detayına dikkat!

500 bin TL'lik destek paketi geliyor. Ev alacaklara, konutlarını onaracaklara yardım etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı. Alınan kararla birlikte sosyal yardım desteklerinde artışa gidildi. Atılan yeni adımlar kapsamında yaşlı ve engelli maaşlarına zam yapılırken; ev alacaklara veya evini onaracaklara da destek sağlanacak. Söz konusu destek miktarı 500 bin TL'ye kadar yükselirken; duruma göre 35 bin TL, 70 bin TL, 100 bin TL ve 300 bin TL'lik yardımlar da veriliyor. Peki 500 bin TL'lik destek paketinden kimler yararlanabilecek? SGK/Vergi Uzmanı Murat Bal, şartları ve tüm detayları açıkladı.



