675 bin lirayı bile buldu: Kira fiyatlarını düşürecek yeni model! İstanbul’da o bölgeleri işaret ettiler

Gayrimenkul Uzmanı Kırmızıtaş Başaran şunları kaydetti:

“İstanbul’da kira fiyatlarına baktığımız zaman minimum 10-15 bin TL gibi rakamlar gözüküyor. İstanbul’un sınır yerlerinde bunu ulaşım yolu ile çözmeye çalışanlar da söz konusu. Bu iş birliği kesinlikle ses getirir. Bu modelde devlet derse ki, “arsanı ben sana veriyorum, satmayacağım, kiralama metodu." Şu an İstanbul sınırları içerisindeki her yer inanılmaz değerli. Neresi olursa olsun insanlar çözüm noktasına gidecektir. Önemli olan aynı şehirde ikametgah ediyor olması. Çünkü burada yaşayan bir aile için örneğin Kocaeli’nde, Gebze’de, Bursa’da, çok daha lokasyonda bir arsanın açılması onu heyecanlandırmayacaktır.”