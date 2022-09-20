81 il için tek tek açıklandı! Dikkat çeken tablo: İşte konutta son 3 yılın karnesi…

Konut fiyatları vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. Fiyatlardaki artış Mayıs’ta yüzde 14,7 ile zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine girdi. Kiralık konutlarda da Nisan’da yüzde 18,2 aylık değişimle zirve görüldü. Bu aydan sonra artış grafiği aşağı yönlü bir seyir izledi. Temmuz itibarıyla da tek haneli (yüzde 6) rakamlara düştü. Son veriler ise satılık ve kiralık konut için fiyat artışlarının devam ettiğini ancak artış hızının yavaşladığını gösteriyor. Hız yavaşlasa da fiyatlar artmaya devam ederken yapılan yeni bir araştırma durumu gözler önüne serdi. Türkiye’nin 81 ilindeki konut metrekare satış fiyatları ile kiralarının son üç yıllık değişimini mercek altına alındı.

KONUT SATIŞINDA DEĞER ARTIŞI YILLIK YÜZDE 195 OLDU

Endeksa’nın Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışmada, 2021-2022 döneminde Türkiye genelinde Temmuz ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı ortalama yüzde 195 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı metrekareye 10 bin 683 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 410 bin TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu. Türkiye genelinde ortalama kira metrekare başına 49,05 TL olurken son bir yıldaki artış oranı ise yüzde 153’e dayandı.

Araştırmaya göre, satılık konutta en çok değer artışının olduğu iller sırasıyla Antalya yüzde 264, Mersin yüzde 264 ve İstanbul yüzde 259 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl konut satışının olmadığı Hakkari de bu yıl yüzde 290’lık konut fiyat artışı dikkat çekti. Kiralık konutta yüzde 340 artışla Antalya zirvede yer alırken Niğde yüzde 273, İstanbul yüzde 223, İzmir yüzde 214, Kocaeli yüzde 226, Sivas yüzde 233, Konya yüzde 234, Kayseri yüzde 222 ve Çankırı yüzde 228’lik artışla en çok kira artışının olduğu iller olarak öne çıktı.

İSTANBUL’DA ORAN YÜZDE 223

Araştırmada İstanbul’da kiralık konutta değer artışının son bir yılda yüzde 223 olarak gerçekleştiği belirtildi. İstanbul’da satılık konutlarda son bir yıldaki değer artışı ise 259 oldu. İstanbul’da ortalama metrekare kira fiyatı 83 TL, ortalama metrekare satış fiyatı ise 18 bin 656 TL olarak gerçekleşti.