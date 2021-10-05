Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor! İşte Boğazova yaylasının milyonluk evleri

İnegöl ilçesinin Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında ikinci bir köy oluştu. Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane bulunuyor.

BOĞAZOVA YAYLASININ MİLYONLUK EVLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Ormanların içinde bulunan tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor.

Tabiat harikası köyde ev fiyatları ise Bursa'nın lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor.

Boğazova yaylasında evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp, 3 milyon liraya kadar çıkıyor. Köyde çok az sayıda satılık ev bulunurken, satılık evler cep yakıyor.

Boğazova yaylasını görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer.

Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada bin 200 rakım bulunuyor.