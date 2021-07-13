Bunu yapmayanın hakkı yanar! Milyonları ilgilendiriyor

Geçmiş yıllarda muhtarlıklara çeşitli nedenlerden dolayı pek çok insanın yolu düşüyordu. İkametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği gibi pek çok belge muhtarlıklardan temin edilebiliyordu. Ancak günümüzde teknolojinin de ilerlemesiyle beraber muhtarlıklara eskisi kadar vatandaşımız uğramıyor. Bu sebeple muhtarlıklarda bulunan yeni arsa değer listelerinden de birçok kişinin haberi olmuyor. Taşınmaz mülke sahip olan vatandaşların, muhtarlıkları ziyaret ederek bu listelere göz atması önem arz ediyor.

İtiraz hakları kayboluyor!

2025 yılına kadar ödenecek olan emlak vergisinin ne kadar olacağı içerisinde bulunduğumuz günlerde netlik kazanıyor. Bu sebeple arsa, ev, dükkan veya tarla sahibi olan vatandaşların muhtarlıklara giderek evlerinin yeni değerlerini incelemesi gerekiyor.

Muhtarlıklara asılan yeni arsa değerlerinde taşınmaz mülke sahip olan vatandaşların mülklerinde fahiş bir oranda artış varsa ve mülk sahibi kişi bu duruma herhangi bir itirazda bulunmazsa gelecek dört yıl yani 2025 yılına kadar bu duruma bir daha itiraz edemiyor.

Herhangi bir taşınmaz mülkün emlak vergisi inşaat maliyeti ve arsa değerinin toplamında hesaplanıyor. Arsa değerleri ise 4 yılda bir olarak hesaplanıyor. İnşaat metrekare maliyetleri ise her yıl açıklanıyor.

Arsa değeri ve inşaat maliyetinin toplamı üzerinden hesaplanan emlak vergisi, her yıl yeniden değerleme oranı ile ayrı olarak güncelleniyor.