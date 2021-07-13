Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

Pandemi hemen herkesin hayatında değişikliklere neden oldu. Pek çok kez sokağa çıkma yasağı ilan edilince, evlere kapanmak zorunda kaldık. Bu da ister istemez evlere olan ilgiyi artırdı. Öyle ki arsa fiyatları aldı başını gitti. Değerine değer katan yerlerde arsası bulunanlar adeta yaşadı. Sizler için il il arsa fiyatlarını bir araya getirdik.

Müstakil evler yüzde 50'den fazla zamlandı

Pandemi ile birlikte müstakil eve olan talep arttı. Türkiye genelinde müstakil konut fiyatları son 1 yılda yüzde 64.43, konut fiyatları yüzde 31.68, arsa fiyatları ise yüzde 36.91 arttı.

Endeksa.com'un verilerine göre; Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 lira, ortalama konut fiyatı 1 milyon 116 bin lira, yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken; son 1 yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31.68, arsa fiyatları ise yüzde 36.91 artış gösterdi.

İstanbul , Ankara ve İzmir'de ev fiyatları artışı yüzde 60'ı buldu.

Muğla'da müstakil konutların fiyatları son 1 yılda yüzde 64.53 artış gösterirken, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 7 lira, ortalama konut fiyatı 1 milyon 959 bin lira, yatırımın geri dönüş süresi ise 35 yıl oldu.