FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

13.07.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sonrası arsa fiyatları adeta uçuşa geçti. Son bir yılda müstakil konut fiyatları yüzde 50’nin üzerine çıktı. Türkiye genelinde değerine değer katan arsa fiyatlarını sizler için listeledik.

Pandemi hemen herkesin hayatında değişikliklere neden oldu. Pek çok kez sokağa çıkma yasağı ilan edilince, evlere kapanmak zorunda kaldık. Bu da ister istemez evlere olan ilgiyi artırdı. Öyle ki arsa fiyatları aldı başını gitti. Değerine değer katan yerlerde arsası bulunanlar adeta yaşadı. Sizler için il il arsa fiyatlarını bir araya getirdik.

Müstakil evler yüzde 50'den fazla zamlandı

Pandemi ile birlikte müstakil eve olan talep arttı. Türkiye genelinde müstakil konut fiyatları son 1 yılda yüzde 64.43, konut fiyatları yüzde 31.68, arsa fiyatları ise yüzde 36.91 arttı.
Endeksa.com'un verilerine göre; Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 lira, ortalama konut fiyatı 1 milyon 116 bin lira, yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken; son 1 yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31.68, arsa fiyatları ise yüzde 36.91 artış gösterdi.
İstanbul , Ankara ve İzmir'de ev fiyatları artışı yüzde 60'ı buldu.
Muğla'da müstakil konutların fiyatları son 1 yılda yüzde 64.53 artış gösterirken, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 7 lira, ortalama konut fiyatı 1 milyon 959 bin lira, yatırımın geri dönüş süresi ise 35 yıl oldu.
Antalya'da ise müstakil konutların fiyatları son 1 yılda yüzde 70.71 artış gösterirken, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 910, ortalama konut fiyatı 1 milyon 347 bin lira, yatırımın geri dönüş süresi 32 yıl olarak kayıtlara geçti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi endişelendiren haber!

Bayram öncesi endişelendiren haber!

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.