Değerli Konut Vergisi beyanında geri sayım, süre doluyor: Cezalar kapıda, kimler bu vergiden muaf?

"TEK TAŞINMAZI OLANLAR BU VERGİDEN MUAF"

Ali Yüksel, ülke sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların muafiyet kapsamında olduğunu ve beyanname vermeyeceğini dile getirerek, şu uyarılarda bulundu:

"Birden fazla dairesi olduğu halde dairelerin ayrı ayrı değeri 9 milyon 967 bin liranın altında kalan kimseler de beyan etmeyecekler. Öte yandan özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin önde gelen semtlerinde yer alan daire, rezidans ve villalar yükselen fiyatlar sebebiyle değerli konut vergisine tabi hale gelmiştir. Bodrum ve Çeşme gibi bölgelerdeki yazlıkların fiyatları da çoğu zaman bu vergi kapsamını geçmektedir. Şubat ayı sonuna kadar beyanname vermesi gerektiğini bilmeyen daire sahipleri cezalı duruma düşecektir. Bu durum, malikleri vergi kaçağı sorumlusu yapacağı gibi, Maliye açısından da tahsil edilmemiş bir gelir söz konusu olacaktır."