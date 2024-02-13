FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Değerli Konut Vergisi beyanında geri sayım, süre doluyor: Cezalar kapıda, kimler bu vergiden muaf?

Değerli Konut Vergisi beyanında geri sayım, süre doluyor: Cezalar kapıda, kimler bu vergiden muaf?

13.02.2024 14:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenler 20 Şubat'a kadar Değerli Konut Vergisi için beyanname vergisi gerekiyor. Peki bu beyannameden kimler muaf?

Ülke sınırları içerisinde sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin mükellef olduğu değerli konut vergisinde beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, "Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin önde gelen semtlerinde yer alan daire, rezidans ve villalar yükselen fiyatlar sebebiyle değerli konut vergisine tabi hale gelmiştir. Şubat ayı sonuna kadar beyanname vermesi gerektiğini bilmeyen daire sahipleri cezalı duruma düşecektir" uyarısını yaptı. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, yaptığı açıklamada, 20 Şubat'ta sona erecek değerli konut vergisi beyanname sürecine ilişkin bilgi verdi. Bu verginin 2019'da yapılan yasal değişiklikle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 29. maddesinde düzenlendiğini anımsatan Yüksel, düzenlemenin henüz kamuoyunda yeterli oranda bilinmediğini söyledi.

Yüksel, "Verginin konusu 'konut' olması sebebiyle birçok konut sahibinin vergi beyan ve ödemesini atlama veya unutma ihtimali söz konusudur. 2023 yılındaki değerlerle sahip olduğu konutun değeri 9 milyon 967 bin lirayı geçenlerin 20 Şubat'a kadar beyanname vermesi gerekiyor. Elbirliği mülkiyette (miras gibi) malikler müşterek veya ferdi beyanname de verebilirler. Ancak müşterek (paylı) mülkiyette her paydaş ayrı verecektir." dedi.

"TEK TAŞINMAZI OLANLAR BU VERGİDEN MUAF"

"TEK TAŞINMAZI OLANLAR BU VERGİDEN MUAF"

Ali Yüksel, ülke sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların muafiyet kapsamında olduğunu ve beyanname vermeyeceğini dile getirerek, şu uyarılarda bulundu:

"Birden fazla dairesi olduğu halde dairelerin ayrı ayrı değeri 9 milyon 967 bin liranın altında kalan kimseler de beyan etmeyecekler. Öte yandan özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin önde gelen semtlerinde yer alan daire, rezidans ve villalar yükselen fiyatlar sebebiyle değerli konut vergisine tabi hale gelmiştir. Bodrum ve Çeşme gibi bölgelerdeki yazlıkların fiyatları da çoğu zaman bu vergi kapsamını geçmektedir. Şubat ayı sonuna kadar beyanname vermesi gerektiğini bilmeyen daire sahipleri cezalı duruma düşecektir. Bu durum, malikleri vergi kaçağı sorumlusu yapacağı gibi, Maliye açısından da tahsil edilmemiş bir gelir söz konusu olacaktır."

CEZALAR KAPIDA

CEZALAR KAPIDA

Yüksel, beyanname verilmemesi halinde para cezasının söz konusu olduğunun altını çizerek, aylık yüzde 3,5, yıllık ise yüzde 42 gecikme faizi uygulandığın bildirdi.

"BEYANNAMELER NEREDEN VERİLECEK?"

"BEYANNAMELER NEREDEN VERİLECEK?"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Yüksel, emlak vergisi veren kimsenin konutu değerli ise ayrıca bu vergiyi de ödemesi gerektiğini belirterek, "Esas işi inşaat olan müteahhitlerin bu işler sebebiyle kendisine düşen daireler elindeyse, henüz satmamış veya kiralamamışsa beyan etmeyecek. Ancak el değiştirdiğinde vergiye tabi olacaktır." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Beyanname Değerli Konut Vergisi vergi konut muaf
En Çok Okunan Haberler
Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

İneklere sabah 7 akşam 6 klasik müzik dinletti! Sonuçlarına kendi bile inanamadı

İneklere sabah 7 akşam 6 klasik müzik dinletti! Sonuçlarına kendi bile inanamadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.