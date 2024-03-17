Dubai'nin en pahalı konutuydu, 130 milyon dolara bir Türk aldı!

Konut fiyatlarındaki fahiş artış Türkiye'deki gayrimenkul yatırımcısını yurt dışına yönlendirdi. Yatırımcılar büyükşehirlerde yüksek fiyatla konut almak yerine aynı fiyata yurt dışından ev almaya başladı. Türklerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Dubai’de 2023 yılında en pahalı konut satışı 130 milyon dolar ile bir Türk vatandaşına yapıldı.
Cemiyet Sosyete sitesinde yer alan habere göre, konut yatırımcıları iç piyasadaki olumsuzluklar nedeniyle Dubai, Makedonya, Kosova, Londra, Almanya, ABD’den daireler almaya başladı.
2023 yılında 120 bin Türk vatandaşı yurt dışında ev satın aldı. Son yıllarda Türk yatırımcıların Dubai’deki konut piyasasına olan ilgisi dikkat çekici bir artış gösterdi. Türkler 2023 yılında yurt dışında 2 milyar doların üzerinde gayrimenkul yatırımı yaptı.
Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Şerif Nadi Varlı, “Türklerin Yatırım yaptığı en önemli destinasyon Dubai oldu. 2023 yılında Dubai listelerinde ilk defa Türk yatırımcılar top 10 gayrimenkul yatırımı yapan milletler arasına girdi." dedi.
Varlı şu ifadeleri kullandı:
"Dubai'de 2023 yılında en pahalı konut satışı 130 milyon dolar ile bir Türk’e yapıldı. Vartur olarak bizde 2023 yılında nasibini alan en önemli Türk ortaklı emlak ofisi olduk. 25 kişilik ekibimizle Türk müşterilerin yoğun talebini görüyoruz. Türkler bundan 10 yıl önce yılda 130 milyon dolar yurt dışında gayrimenkul alımı yaparken, 2024 ocak ayında 133 milyon dolarlık alımla bunu 1 ayda harcamış oldu. İlginin artışı hakkında da önemli bir sinyal vermektedir”
Dubai'de gayrimenkul yatırımı ve yurt dışında gayrimenkul yatırımının birçok yatırımcı için ilk yurt dışı deneyimi olduğunu belirten Varlı, “Bütçesi geniş olan müşterilerimiz dahi test etmek amaçlı Dubai geneli pazarına nazaran düşük ve orta segment bütçelerde yatırım yapmayı tercih ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.