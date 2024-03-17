Dubai'nin en pahalı konutuydu, 130 milyon dolara bir Türk aldı!

Varlı şu ifadeleri kullandı:

"Dubai'de 2023 yılında en pahalı konut satışı 130 milyon dolar ile bir Türk’e yapıldı. Vartur olarak bizde 2023 yılında nasibini alan en önemli Türk ortaklı emlak ofisi olduk. 25 kişilik ekibimizle Türk müşterilerin yoğun talebini görüyoruz. Türkler bundan 10 yıl önce yılda 130 milyon dolar yurt dışında gayrimenkul alımı yaparken, 2024 ocak ayında 133 milyon dolarlık alımla bunu 1 ayda harcamış oldu. İlginin artışı hakkında da önemli bir sinyal vermektedir”

