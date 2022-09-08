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Emlakçıların kira oyunu 'pes' dedirtti! Aralarında anlaşıp her bölgeye taban fiyat belirliyorlar

08.09.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev kiralarında fahiş fiyatların önüne geçilmek istenirken her yeni gün bir fırsatçılık haberi gelmeye devam ediyor. Bu kez de fırsatçılığı emlakçıların yaptığı iddia edildi. Her bölge için ortak karar ile taban fiyat belirliyor. “Bu bölgede kiralar yükseldi. Bu rakam çok düşük. Bu fiyata verip bölgenin değerini düşürmeyin. Biz kiralayalım" diyerek ev sahiplerini de ikna ediyorlar. İşte kirada emlak oyununun detayları…

Ev kiralarındaki fahiş fiyat artışı son bir yıldır Türkiye’nin en önemli gündem konularından biri olurken, sorunun çözümü için birçok adım atıldı. Kiralara yüzde 25 sınırı getirilmesine rağmen fırsatçılar yasağı delmeye devam ediyor. Mülk sahipleri kiracılarına fahiş zamlar dayatmanın, hukuksuz bir şekilde kiracılarını sokağa atıp ‘evi tekrar değerlendirmenin’ fırsatlarını ararken, bir sorun da emlakçılar cephesinden yükseldi. Özellikle üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçılar için yeni ekmek kapısı oluşturdu. Otomotivde yaşanan durum evlerde de görülmeye başladı. İkinci el araçlar, bazı galeriler tarafından otoparklarda stoklanıp 'araç yok' algısı yaratılmış ve fiyatlar hızla yükseltilmişti. Şimdi benzer bir durum emlakçılar tarafından yapılmaya başladı. Her bölgeye taban fiyat belirleyen emlakçılar, belirlenen oranın altındaki kira fiyatlarına izin vermiyor.

EMLAKÇILAR İLE EV SAHİPLERİ ANLAŞARAK FİYAT YÜKSELTİYOR

EMLAKÇILAR İLE EV SAHİPLERİ ANLAŞARAK FİYAT YÜKSELTİYOR

Sabah’ta yer alan haberde, emlakçıların her bölgede taban fiyat belirlediği, dairesini kiralayacak ev sahiplerini de buna ikna ederek fiyatları yükselttikleri belirtildi. Süreç şöyle işliyor: Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, "Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız" diyor. Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının iki dudağı arasında belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor. Emlakçılar kiracıları da "Bölgede fiyatlar böyle, yapacağımız bir şey yok. Ev sahibi bu fiyatın altına verme diyor" diyerek kandırıyor. İstanbul'un birçok bölgesinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.

BİR HAFTADA 10 BİN LİRA ARTTIRDILAR

BİR HAFTADA 10 BİN LİRA ARTTIRDILAR

Fiyatların son bir senede yüzde 300 arttığı Beşiktaş ilçesinde, 70 yıllık bir apartman dairesinde 2+1 evin kirasındaki haftalık artış dikkat çekti. Geçen hafta online emlak platformlarında yayımlanan ilanlarda kira bedeli 12 bin TL'ydi. Aradan bir hafta geçmeden evin kiralama fiyatı 22 bin TL'ye yükseltildi. Buna benzer durum bölgedeki başka bir apartmanda da yaşandı.

EV SAHİBİNİ DE İKNA EDİYORLAR

EV SAHİBİNİ DE İKNA EDİYORLAR

Yine Alibeyköy'de 70 metrekare 2+1 evi 5 bin TL'ye ilana koyan ev sahibine ulaşan emlakçılar, "Bu bölgede kiralar 8.500 TL oldu. 5 bin lira çok düşük. Bu fiyata verip bölgenin değerini düşürmeyin. Biz kiralayalım" şeklinde ev sahibini ikna etti. Bu durumu yaşayan ev sahipleri, "Evi düşük fiyattan vermişim, bölge fiyatları artmış. Emlakçı beni uyardı. Ben de kiralama işini kendisine verdim, o ilgilenecek" dedi.

CEPLERİNİ DOLDURUYORLAR

CEPLERİNİ DOLDURUYORLAR

Ev sahiplerinin ilanlarını siteden çektirip, kira fiyatını artırarak evi yeniden ilana çıkaran emlakçılar, bu yolla ceplerini de dolduruyor. Kanunen bir aylık kira bedeli artı KDV oranında komisyon alması gereken emlakçılar buna da uymuyor. Birçok emlakçı kiracılardan iki aylık kira bedeli istiyor. Yani ne kadar çok ev sahibini yüksek kira bedeline ikna ederse o kadar komisyon kazanıyor.

EV SAHİBİ DE MAĞDUR

EV SAHİBİ DE MAĞDUR

Emlakçıların bu oyunu hem kiracıları hem de ev sahiplerini mağdur ediyor. Çünkü daha düşük bir kira fiyatıyla hızlı bir şekilde evini kiraya verebilecek olan ev sahibi belirlenen oran için bazen 1-2 ay bile beklemek durumunda kalabiliyor. Ev bulmak zorunda olan kiracılar da yüksek kiraları kabul ediyor. Ancak birkaç ay sonrasında ödeme güçlüğü yaşadığı için kiralar ya aksıyor ya da hiç ödenmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kira emlak
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah verdiği gibi alması da bilir alan fırsatçılari kahır ismiyle kahretsin ilahi adalet unutulmuş mahsun larin boğazına giren son kokmaya kadar gözdiktiniz Allah bunların hesabını sorucak yerdeki ne merhamet etmeyen gökteki merhamet etmez

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