Esenyurt damgası! 57 ili geride bıraktı, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu! TÜİK açıkladı... İşte listeye giren ilk 10 ilçe

Esenyurt, Türkiye'deki 922 ilçe arasında en kalabalık ilçe oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus sayımı verilerine göre, en kalabalık ilk 10 ilçe açıklandı. İstanbul'un Esenyurt İlçesi, 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe olarak listenin zirvesinde yer aldı. Ankara'nın Çankaya ilçesi 949 bin 265 kişilik nüfusuyla 2. sırada bulunurken, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer aldı.

