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  4. Esenyurt damgası! 57 ili geride bıraktı, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu! TÜİK açıkladı... İşte listeye giren ilk 10 ilçe

Esenyurt damgası! 57 ili geride bıraktı, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu! TÜİK açıkladı... İşte listeye giren ilk 10 ilçe

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en kalabalık ilçeler listesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nüfus verilerine göre ilk 10 ilçenin yer aldığı listeye Esenyurt damga vurdu. 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, aynı zamanda 57 ili de geride bıraktı. Esenyurt'u sırasıyla Çankaya ve Keçiören ilçeleri takip etti.

Esenyurt, Türkiye'deki 922 ilçe arasında en kalabalık ilçe oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus sayımı verilerine göre, en kalabalık ilk 10 ilçe açıklandı. İstanbul'un Esenyurt İlçesi, 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe olarak listenin zirvesinde yer aldı. Ankara'nın Çankaya ilçesi 949 bin 265 kişilik nüfusuyla 2. sırada bulunurken, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer aldı.

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İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi:

1- İstanbul-Esenyurt: 977 bin 489

2- Ankara-Çankaya: 949.265

3- Ankara-Keçiören: 942 bin 884

4- Gaziantep-Şahinbey: 936 bin 35

5- Bursa-Osmangazi: 884 bin 451

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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