Ev alacaklar tapuda bu fark dikkat! Yıkım kararı bile çıkabilir

Türkiye'de konut fiyatları rekor seviyeye yükseldi. Türkiye genelinde bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon lirayı buldu. Ev alacaklar en küçük detaylara dikkat ederken tapudaki bu fark bazen gözden kaçabiliyor. 'Kat irtifakı' ve 'kat mülkiyeti' arasındaki farklar neler? Hangi sorunlarla karşılaşılabilir?
Posta'da yer alan habere göre, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, dükkan, mağaza, depo, mahzen gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurulması.
Kat irtifakı ise bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından irtifak hakkı kurulmasıdır.
Kat irtifakı, arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkını ifade eder ve henüz tamamlanmamış inşaatlarda hak sahiplerinin paylarını gösterir.
İnşaat sırasında alınan kat irtifakının inşaat tamamlandığında kat mülkiyetine çevrilmesi gerekir. İnşaat bitmiş, oturum başlamış ve tapu kat irtifakından kat mülkiyetine çevrilmemişse o bina yapı kullanım izni belgesi (iskan) alamıyor olabilir.
Bazı müteahhitler, iskanı olmayan daireleri satıp yaşam başladıktan sonra iskan başvurusunda bulunurken, oluşacak bedeli ev sahiplerinden talep edebiliyor. Bu masraflara kat malikleri yanaşmayacağı için sonradan iskan almak zorlaşıyor.