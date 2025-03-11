Ev alırken yüzde 45 kar elde edebilirsiniz 'Görülmemiş bir fırsat' deyip açıkladı! Konut sahibi olmak için bu tarihi kaçırmayın...

"Şu an, 2025 yılı itibarıyla arz sıkıntısı yaşanıyor, ancak konut fiyatları 2024 yılında artmamış, hatta bazı bölgelerde yüzde 10’a kadar düşüş yaşanmıştı. Bu da alıcıya büyük bir avantaj sunuyor. İnşaat maliyetleri yüzde 35 oranında artarken, konut fiyatları hala düşük kalmış. Bu da alıcıların, şu anki fiyatlarla, yüzde 45’e kadar kazanç sağlayabileceği anlamına geliyor. Arzın tükenmesiyle birlikte, talep arttığında konut fiyatlarında ciddi bir artış yaşanması bekleniyor"