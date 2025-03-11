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Ev alırken yüzde 45 kar elde edebilirsiniz 'Görülmemiş bir fırsat' deyip açıkladı! Konut sahibi olmak için bu tarihi kaçırmayın...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.03.2025 10:53
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Kira fiyatlarının yükselmesi ile birçok vatandaş konut alabilmek için araştırmalara başladı. 2024 yılında inşaat maliyetleri yüzde 35 oranında artmasına rağmen konut fiyatları çok yükselmezken bazı bölgelerde fiyatların düştüğü tespit edildi. Sektör temsilcilerinden Mehmet Babacan, faizlerin düşmesi ile konut piyasasında fiyatların artabileceğine dikkat çekerek ev almak isteyen vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

2024 yılında konut satanlar parasını mevduata yatırarak kazancına kazanç kattı. Kira fiyatlarının yükselmesi, konut kredilerindeki faiz oranlarının düşmeye başlaması gibi etkenler ise bazı vatandaşların konut alımına yönelmesine neden oldu. Ev almak isteyen vatandaşlar ise önümüzdeki süreçte konut fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

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"GÖRÜLMEMİŞ BİR FIRSAT"

"GÖRÜLMEMİŞ BİR FIRSAT"

TGRT Haber TV'den Emlak Dünyası'na konuşan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, 2025 yılının konut almak isteyenler için büyük bir fırsat olabileceğinin altını çizerek, "Son birkaç yılın ekonomik zorlukları ve arz-talep dengesindeki bozulmalar, bugüne kadar görülmemiş bir fırsat oluşturdu" sözlerini kullandı.

YÜZDE 45 KAR ELDE EDEBİLİRSİNİZ

YÜZDE 45 KAR ELDE EDEBİLİRSİNİZ

6 Şubat depremlerinin ardından inşaat maliyetlerinin yükselmesi, faiz oranlarının artması gibi etkenlerin konut üretiminin azattığına işaret eden Babacan, şunları söyledi:

"Şu an, 2025 yılı itibarıyla arz sıkıntısı yaşanıyor, ancak konut fiyatları 2024 yılında artmamış, hatta bazı bölgelerde yüzde 10’a kadar düşüş yaşanmıştı. Bu da alıcıya büyük bir avantaj sunuyor. İnşaat maliyetleri yüzde 35 oranında artarken, konut fiyatları hala düşük kalmış. Bu da alıcıların, şu anki fiyatlarla, yüzde 45’e kadar kazanç sağlayabileceği anlamına geliyor. Arzın tükenmesiyle birlikte, talep arttığında konut fiyatlarında ciddi bir artış yaşanması bekleniyor"

"KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT"

"KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT"

2024 yılında konutunu satıp parasını mevduata yatıranların kar elde ettiğinin altını çizen Babacan, 2024 yılında konutunu satanların aynı konutu alabilmek için daha fazla parar ödemesi gerektiğini ifade etti. 2025 yılının konut alımı için bir fırsat olacağını belirten Babacan, "Piyasadaki arz sıkıntısı ve fiyatlardaki artış beklentisi, gayrimenkul alacak kişiler için bu dönemi kaçırılmayacak bir fırsat haline getiriyor" şeklinde konuştu.

İnşaat maliyetlerinin ve arsa fiyatlarının artması ile birlikte bu dönemde gayrimenkul almak, yatırımcılar ve konut alıcıları için uzun vadeli kazanç anlamına geldiğini söyleyen Babacan, banka faiz oranlarının düşüşe geçmesi ile birlikte konut kredisi çekmenin daha cazip hale geldiğini aktardı.

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ev almak konut ev almak için doğru zaman mı
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